"Es una tontería": Carlos Zambrano y el contundente mensaje a Universitario tras pedir cambiar fecha del Clásico

Carlos Zambrano es uno de los mejores jugadores de Alianza Lima.
Carlos Zambrano es uno de los mejores jugadores de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El defensa de Alianza Lima señaló que su equipo juega desde enero y que Universitario tiene una plantilla amplia.

Carlos Zambrano será un gran ausente en Alianza Lima, que este miércoles recibirá a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El 'León' fue expulsado ante Gremio y no jugará este importante partido en Matute.

Además, se refirió sobre su lesión en un momento clave de la temporada. "Soy optimista, las pequeñas lesiones que he tenido me he recuperado antes de tiempo. Sé que tengo que cuidarme y esperar los resultados de la resonancia", indicó.

Por otro lado, Zambrano se mostró claro y directo cuando le consultaron sobre el pedido de Universitario de cambiar la fecha del clásico.

"Para mí es una tontería lo que están reclamando, porque nosotros venimos jugando desde enero, intentamos hacer cambios, pero no se dieron", señaló.

El defensa de la Selección Peruana también hizo hincapié que en su momento a Alianza no le aceptaron un cambio de fecha en un duelo para la Liga1.

"Hay que acatar lo que hay, creo que nunca se jugó un Clásico un lunes. A la vez se le entiende un cambio de fecha para que tengan más descanso, pero también nos tocó y lo acatamos. Ellos tienen una plantilla amplia", concluyó.

¿Cuándo se juega el Clásico entre Universitario y Alianza?

Y es que la fecha del Clásico fue fijada para el domingo 24 de agosto a las 5:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito limeño de Ate.

Hay que tener en cuenta que este partido de Universitario contra Alianza Lima será en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura. En el Apertura, el cotejo quedó empatado a uno en Matute con goles de Kevin Quevedo y José Rivera.

Carlos Zambrano Alianza Lima Universitario de Deportes Liga1

