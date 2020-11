'Chemo' del Solar lleva tres temporada en César Vallejo | Fuente: Liga 1

José Guillermo 'Chemo' Del Solar, entrenador de la Universidad César Vallejo, conversó con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias sobre el final de temporada de la Liga 1, donde quedan por resolverse el tema de los equipos que descienden y los que continuarán luchando por el título nacional.

El estratega peruano se refirió a la pugna por cuatro elencos con el tema de la baja, donde uno de los involucrados en Alianza Lima.

“Me parece muy mal para nuestro fútbol que Alianza Lima se vaya a Segunda División. En nuestro fútbol Universitario, Alianza y Cristal son nuestros abanderados, son los equipos con más historia de nuestro fútbol. A mí, sinceramente, me cuesta pensar que uno no esté en Primera”, aseguró Del Solar.

'Chemo' remarcó su posición respecto a los tres clubes con más títulos en el fútbol nacional y sostuvo que los blanquiazules deben "ganar en la cancha" el derecho de continuar en la Liga 1.

“El derecho te lo tienes que ganar en la cancha, eso es tema de Alianza, resolver eso y mantenerse en Primera, pero creo que no es bueno para el fútbol peruano que la ‘U’, Alianza o Cristal jueguen en Segunda”, dijo.

Descontento con la programación

Por otra parte, ‘Chemo’ Del Solar se manifestó sobre la programación de los partidos de la última fecha de la Fase 2. César Vallejo pelea por ganar el Grupo B y al mismo tiempo tiene la opción de pasar a Universitario de Deportes en la tabla acumulada. Si esto sucede y gana la disputa de la Fase 2 ante Cristal, tendrían el acceso directo a la final de la Liga 1.

“A mí cuando me pasan la programación dije ‘¿esto qué es? Nosotros dependemos del partido de Ayacucho FC vs. Mannucci para ver si somos capaces de ganar el Grupo B, pero también nos interesa el partido de Binacional y la ‘U’. Si ellos no son capaces de ganar y nosotros sí a Sport Boys, igualaríamos a la ‘U’ y por diferencia de goles y seríamos segundos. Si luego ganamos la Fase 2, jugaríamos la final directa. El partido de Universitario debe jugarse a la misma hora, eso pasa en todos los torneos del mundo”, expresó.

“Nosostros hemos pedido que revisen la programación, nos sentimos perjuicados, no es lo mismo jugar un partido con la presión de no saber qué pasa en la otra cancha que con el resultado definido. Para mí, lo más justos es que todos los partidos se jueguen al mismo horario", añadió.