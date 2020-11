Wilmar Valencia tomó el mando de Sport Huancayo en el 2020 | Fuente: Liga 1

Sport Huancayo enfrentará este sábado a Alianza Lima en un partido que podría definir la permanencia de los blanquiazules en la Liga 1. Un triunfo acaba con el dilema de la baja, aunque el ‘Rojo Matador’ también lucha por asegurar su presencia en la Sudamericana del 2021.

Así, Wilmar Valencia, entrenador del elenco huancaíno con pasado en Alianza como jugador y técnico, señaló que buscará la victoria en el Estadio Nacional.

"Yo por Alianza jugué gratis varios meses después de la tragedia. Pero hoy me debo a mi trabajo y a Sport Huancayo. Mañana vamos a salir con lo mejor que tenemos. Lo que más deseo es cerrar el año dejando clasificado a Sport Huancayo para un evento internacional y pasar a la siguiente fase de la Sudamericana", aseguró en entrevista a ‘Gol Perú’.

El estratega peruano remarcó que sus ciclos en el conjunto ‘íntimo’ no ponen en duda su integridad al frente de Sport Huancayo, ante un partido de tal trascendencia.

"Cada uno es dueño de sus acciones y temores. Estoy tranquilo y mi tranquilidad no tiene precio ni la cambia nada. No voy a hacer casos a comentarios. La opinión de la gente que me conoce es la que realmente tiene el valor necesario. Cada uno tiene una responsabilidad y pienso que uno debe cumplir y dar el máximo para no reprocharse nada, dentro de la responsabilidad que le corresponde. Me debo a Sport Huancayo. No tengo nada que ver con Alianza. No soy responsable de la situación que vive Alianza. Soy un agradecido de la oportunidad que tengo y que me brinda Sport Huancayo. Mientras pertenezca a Huancayo, voy a dar lo mejor", sostuvo.

En la Tabla Acumulada, donde tienen 41 unidades, al ‘Rojo Matador’ le será suficiente con un empate para no poner en peligro su presencia en la próxima Copa Sudamericana.

"Yo de Alianza no tengo nada que hablar. Alianza tiene una directiva importante, han hecho una inversión importante, han pasado tres técnicos. Yo de Alianza no tengo nada que decir. Cada uno vive de su conciencia y no del qué dirán. Alianza vive una situación complicada pero la responsabilidad es de los que llevaron a Alianza a este momento. Ellos serán autocríticos y verán cuál es el camino para salir. Yo con Alianza no tengo contacto ni ninguna relación", finalizó Valencia.