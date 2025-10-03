Con la vuelta de Renzo Garcés: la lista de convocados de Alianza Lima para la fecha 13 del Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima afrontará este domingo un nuevo reto cuando visite a Alianza Universidad en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. Los íntimos buscarán los tres puntos para no alejarse más de la cima del certamen.

A través de sus redes sociales, se anunció la lista de convocados del entrenador argentino Néstor Gorosito, y entre las grandes novedades está el regreso de Renzo Garcés, que ya cumplió sus fechas de suspensión.

Brian Arias, Jesús Castillo, Carlos Zambrano y Guillermo Enrique viajan a Huánuco con Alianza Lima.

Lista de convocados de Alianza:

Arqueros: Ángelo Campos y Guillermo Viscarra

Defensas: Guillermo Enrique, Marco Huamán, Miguel Trauco, Josué Estrada, Brian Arias, Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

Volantes: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jesús Castillo, Pablo Ceppelini, Sergio Peña y Alan Cantero.

Delanteros: Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Gaspar Gentile, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Universidad vs. Alianza Lima en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Universidad y Alianza Lima está programado para el domingo, 5 de octubre, en el estadio Heraclio Tapia León. El recinto tiene una capacidad para 25 000 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Universidad vs. Alianza Lima en vivo por TV?

El canal que pasará el partido entre Alianza Universidad vs. Alianza Lima será L1 Max. Vía streaming, será por L1 Play. También podrás escuchar el duelo EN DIRECTO por medio de los 89.7 FM y 730 AM. En tanto, que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.