Hernán Barcos y su emotivo adiós: ¿Cuándo será la conferencia para su despedida de Alianza Lima?

Hernán Barcos anotó 15 goles con Alianza en 2025.
Hernán Barcos anotó 15 goles con Alianza en 2025.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

RPP pudo conocer los detalles de cómo será el anuncio del delantero argentino sobre su cierre de ciclo en tienda blanquiazul.

Hernán Barcos jugó su último partido con Alianza Lima en la derrota ante Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro se llevó a cabo en medio de la tristeza de los hinchas íntimos, que no podía creer que el equipo de sus amores jugará nuevamente en la Fase 1 de la Copa Libertadores.

RPP pudo conocer que existe la posibilidad que Barcos se despida como jugador blanquiazul en una conferencia de prensa. La fecha no está confirmada, pero la información recopilada indica que sería este fin de semana.

La dirigencia de Alianza Lima confirmó el pasado 26 de noviembre que el atacante de 41 años no entraba en los planes del club de cara a la temporada 2026.

"Nos reunimos y le informamos que no estaba en los planes del 2026, que nos duele y que nos toca, pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estamos en un cargo que no podemos tomarlas con el corazón, sino deportivas", confirmó el director deportivo, Franco Navarro.

Estadísticas de Hernán Barcos en Alianza Lima

TemporadaPartidos jugadosGolesAsistenciasTarjetas amarillasTarjetas rojas
20212911830
20224118790
20233917680
20242916311
20254715552
TOTAL1837629263

Goleadores históricos extranjeros de Alianza Lima

Hernán Barcos (Argentina) 76 goles

Rosinaldo Lopes (Brasil) 37 goles

Water Ibáñez (Uruguay) 29 goles

Mauro Guevgozián (Uruguay) 29 goles

Roberto Ovelar (Paraguay) 25 goles


Hernán Barcos Alianza Lima Liga1 Fútbol Peruano

