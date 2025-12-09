Hernán Barcos y su emotivo adiós: ¿Cuándo será la conferencia para su despedida de Alianza Lima?

Hernán Barcos jugó su último partido con Alianza Lima en la derrota ante Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro se llevó a cabo en medio de la tristeza de los hinchas íntimos, que no podía creer que el equipo de sus amores jugará nuevamente en la Fase 1 de la Copa Libertadores.

RPP pudo conocer que existe la posibilidad que Barcos se despida como jugador blanquiazul en una conferencia de prensa. La fecha no está confirmada, pero la información recopilada indica que sería este fin de semana.

La dirigencia de Alianza Lima confirmó el pasado 26 de noviembre que el atacante de 41 años no entraba en los planes del club de cara a la temporada 2026.

"Nos reunimos y le informamos que no estaba en los planes del 2026, que nos duele y que nos toca, pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estamos en un cargo que no podemos tomarlas con el corazón, sino deportivas", confirmó el director deportivo, Franco Navarro.

Estadísticas de Hernán Barcos en Alianza Lima

Temporada Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 2021 29 11 8 3 0 2022 41 18 7 9 0 2023 39 17 6 8 0 2024 29 16 3 1 1 2025 47 15 5 5 2 TOTAL 183 76 29 26 3

Goleadores históricos extranjeros de Alianza Lima

Hernán Barcos (Argentina) 76 goles

Rosinaldo Lopes (Brasil) 37 goles

Water Ibáñez (Uruguay) 29 goles

Mauro Guevgozián (Uruguay) 29 goles

Roberto Ovelar (Paraguay) 25 goles





