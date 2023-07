Alianza Lima descartó a Ariel Holan: ¿quién será su próximo entrenador?

El lunes, Alianza Lima oficializó la salida de Guillermo Salas y de momento aún no define a su nuevo entrenador. Según la opinión del directivo José Bellina, la persona que ocupe este cargo debe de priorizar un juego en base al toque, la transición rápida e ir al ataque.

En los últimos días aparecieron varios nombres en agenda de Alianza, entre ellos Ariel Holan. Sin embargo, RPP pudo conocer que el entrenador argentino de 62 años quedó descartado como una de las opciones para ponerse el buzo blanquiazul.

El nombre de Holan no terminó de convencer a la dirigencia del bicampeón nacional, que prioriza que el entrenador cuente con un buen manejor de grupo, un factor importante, ya que Carlos Bustos y Guillermo Salas dejaron su cargo por no contar con la aprobación de la plantilla.

En Alianza también valoran que el entrenador elegido sea principalmente joven y que debe haber dirigido en "contextos similares" al fútbol peruano como el ecuatoriano o boliviano.

¿Quién dirigirá a Alianza ante César Vallejo?

Alianza Lima confirmó que el colombiano Nixon Perea, que es el DT de la reserva, será el encargado de asumir el mando interino del elenco bicampeón de cara al choque del sábado ante César Vallejo, en Trujillo, por la sexta jornada del Torneo Clausura.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Salas reveló qué jugadores se despidieron

Guillermo Salas reiteró que su mensaje sí llegaba a los futbolistas del club en medio de los rumores sobre una tirante relación con sus ahora exjugadores. A su vez contó quiénes lo llamaron para despedirse al confirmarse su salida de Alianza Lima.

"Creo que mi mensaje llegaba, sino no rindiera como lo hicieron Campos, Zanelatto, Espinoza, Míguez, Vílchez, entre otros. Debo agradecer que varios me llamaron tras mi salida, Montoya, Valenzuela, Benavente desde España, Saravia, Espinoza, Zanelatto, Zambrano, Míguez, Vílchez, Sabbag, Ballón, Lagos, por ahí se me escapa algún nombre", culminó.

En total, Salas, en su paso por Alianza Lima, dirigió 40 partidos (contando el WO ante Cristal) con el 70% de efectividad. Aunque estos números no le sirvieron para mantenerse en su cargo.

NUESTROS PODCASTS

Cuánto dinero se necesita para mejorar el acceso y la calidad de agua en el Perú?

En la zona rural, solo el 5.5% de los hogares consume agua clorada libre de bacterias y parásitos. Mientras tanto, en la zona urbana, una de cada diez viviendas no está conectada a una red de agua pública, es decir, ni siquiera cuentan con caños. ¿Qué efectos tiene esta carencia en la salud, la educación y la economía?