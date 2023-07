Ariel Holan, el técnico que toma mayor fuerza en la interna de Alianza Lima

Alianza Lima está en la búsqueda de nuevo entrenador. Luego de la salida de Guillermo Salas, la dirigencia blanquiazul viene trabajando a fondo para encontrar a su reemplazo. RPP Deportes pudo conocer que el nombre que más gusta en tienda íntima es Ariel Holan.

De acuerdo con información recopilada, la dirigencia ha tratado de contactarse con el entorno del estratega argentino. Sin embargo, el tema no es sencillo, pues tendría pensado quedarse en Argentina -como mínimo- hasta diciembre.

Este punto es importante para la decisión de la dirigencia. Y es que, según la normativa, un técnico interino solo puede estar dos fechas dirigiendo en el torneo. Es decir, Nixon Perea y su comando técnico solo podrían estar, en el mejor de los casos, hasta el encuentro contra UTC que se disputará el 5 de agosto.

Guillermo Salas sí iba a tener conferencia de prensa

Por otro lado, RPP Deportes también pudo confirmar que Alianza Lima habría pedido un video de despedida para Guillermo Salas y que estaba planificado que brinde una conferencia de prensa de despedida.

De hecho, estos puntos estaban avalados por José Bellina, gerente deportivo del club. Sin embargo, José Sabogal, administrador del club, decidió que no se realicen ambas actividades.

Finalmente, Alianza Lima viajará a Trujillo el viernes a las 7:00 a.m. para enfrentar a César Vallejo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1. Esta situación habría incomodado al cuadro íntimo, pues tenían planeado regresar a Lima el mismo sábado. Es más, habría pedido cambiar el horario del partido, pero la solicitud no fue aceptada.

Guillermo Salas rompió su silencio

Guillermo Salas, luego de su salida de Alianza Lima, lamentó que la dirigencia de Alianza Lima no le haya permitido despedirse de los fanáticos en conferencia de prensa, y se mostró en desacuerdo por los motivos que le brindaron para su salida.

"Hubiera querido tener una conferencia de prensa en mi casa, en mi institución, para despedirme de la gente, de la hinchada y agradecer. Lamentablemente, no se dio así. Quiero agradecer a la hinchada, quiero agradecer al comando técnico, que fue parte de este proceso, y a toda la gente que nos ayudó y dio su granito de arena para estos logros en menos de un año. Estamos muy tranquilos y agradecidos con la institución", indicó Salas en GOLPERU.

"En la noche me llamó José Bellina y me dijeron que habían tomado la decisión de que no siga en el club, y los motivos fueron más por cómo estaba jugando el equipo. No estaba de acuerdo y se lo dije a él y a Sabogal. Con todo lo que habíamos hecho, el haber ganado el Clausura, el título, el Apertura y con todo eso, no estaba contento con la decisión tomada por ellos", complementó.

¿Quién es Ariel Holan?

Ariel Holan empezó su carrera como técnico en el año 2015 en Defensa y Justicia. En el año 2016, llegó a Independiente, donde tuvo su mejor labor como técnico: fue campeón de la Copa Sudamericana y de la Copa Suruga Bank.

Luego estuvo en la Universidad Católica, Santos, León y por segunda vez en la Universidad Católica.

