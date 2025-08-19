Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

¡La Roca ya es blanquiazul! Alianza Lima anunció oficialmente a Pedro Aquino

Pedro Aquino llega a Alianza Lima procedente del Santos Laguna
Pedro Aquino llega a Alianza Lima procedente del Santos Laguna | Fuente: Alianza Lima
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El mediocampista peruano llega a Alianza Lima cedido por Santos Laguna por un año. Pedro Aquino ya está inscrito para jugar en la Liga1.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima anunció de manera oficial este martes el fichaje del mediocampista peruano Pedro Aquino, quien llega a La Victoria procedente del Santos Laguna mexicano.

“¡Bienvenido, Pedro Aquino! A darlo todo por la blanquiazul”, publicó el cuadro íntimo a través de sus redes sociales para dar a conocer la incorporación del volante.

Pedro Aquino, quien tiene contrato con Santos Laguna aún por dos temporadas más, fue cedido a préstamo por un año y Alianza Lima asumirá un porcentaje de su salario actual con el conjunto mexicano.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Pedro Aquino, fichaje estelar de Alianza Lima

Alianza se quedó sin Erick Noriega, quien fue transferido al Gremio brasileño por una cifra que ronda los 2 millones de dólares. Así, el club puso en marcha la opción de incorporar a un volante nacional para suplir esa baja en su plantel antes del cierre del libro de pases en la Liga1 Te Apuesto y el elegido fue Pedro Aquino.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo blanquiazul, fue clave en la operación para convencer al volante de su llega a Matute, a quien conoce por la coincidencia de ambos en la Selección Peruana.

Santos Laguna y Alianza Lima lograron llegar a un acuerdo por el salario de Aquino, quien no era tomado en cuenta por el comando técnico y entrenaba con la categoría Sub 23 al sobrepasar el club el límite de cupos de extranjeros.


Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Pedro Aquino Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano Fichajes 2025 Santos Laguna

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA