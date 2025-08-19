¡La Roca ya es blanquiazul! Alianza Lima anunció oficialmente a Pedro Aquino

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima anunció de manera oficial este martes el fichaje del mediocampista peruano Pedro Aquino, quien llega a La Victoria procedente del Santos Laguna mexicano.

“¡Bienvenido, Pedro Aquino! A darlo todo por la blanquiazul”, publicó el cuadro íntimo a través de sus redes sociales para dar a conocer la incorporación del volante.

Pedro Aquino, quien tiene contrato con Santos Laguna aún por dos temporadas más, fue cedido a préstamo por un año y Alianza Lima asumirá un porcentaje de su salario actual con el conjunto mexicano.

Pedro Aquino, fichaje estelar de Alianza Lima

Alianza se quedó sin Erick Noriega, quien fue transferido al Gremio brasileño por una cifra que ronda los 2 millones de dólares. Así, el club puso en marcha la opción de incorporar a un volante nacional para suplir esa baja en su plantel antes del cierre del libro de pases en la Liga1 Te Apuesto y el elegido fue Pedro Aquino.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo blanquiazul, fue clave en la operación para convencer al volante de su llega a Matute, a quien conoce por la coincidencia de ambos en la Selección Peruana.

Santos Laguna y Alianza Lima lograron llegar a un acuerdo por el salario de Aquino, quien no era tomado en cuenta por el comando técnico y entrenaba con la categoría Sub 23 al sobrepasar el club el límite de cupos de extranjeros.