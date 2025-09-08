Últimas Noticias
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48

Pensó que iba a Ate: Eryc Castillo reveló que creyó que su fichaje en la Liga1 era hacia la 'U' y no a Alianza

En Alianza Lima, Eryc Castillo usa el dorsal 8.
Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Eryc Castillo, en el programa Enfocados, también dio detalles de lo que fue su llegada a Alianza Lima.

Pieza clave. El extremo ecuatoriano Eryc Castillo, desde su llegada a Alianza Lima, se convirtió en un jugador vital en el elenco de Néstor Gorosito por sus goles y proyección por las bandas.

Sin embargo, Eryc Castillo -en un primer momento- consideró que su fichaje por uno de los grandes clubes de la Liga1 Te Apuesto era por Universitario de Deportes, el actual bicampeón, y no por Alianza Lima. Así lo reveló en el programa Enfocados, el cual es conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizazola.

"Hasta enero tenía propuestas, pero no convincentes. Sabía que él (su compatriota Fernando Gaibor) venía, pero nunca a dónde. Cuando lo presentaron ya supe que era a Alianza", dijo la 'Culebra' en un primer momento.

Eryc Castillo vive un sueño en Alianza Lima

Luego, el atacante sostuvo que pensó que su contratación era a la tienda crema porque previamente tuvo diálogos con el entrenador merengue Fabián Bustos.

"Cuando me dicen a mí, sinceramente de corazón, Bustos -que fue entrenador mío en Barcelona SC- estaba en la 'U' y cuando me dicen ya está pensé que era para allá porque meses antes había conversado con él", indicó.

Por último, Eryc Castillo indicó que se siente agradecido por todo lo que vive en Alianza Lima y que lo han tratado de la mejor manera posible para sacar todo su potencial en los terrenos de juego.

"Cuando me dicen Alianza dije 'a correr me voy'. Literalmente acá me han tratado diez puntos y no tengo nada malo que decir", agregó.

Por otra parte, se confirmó que el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo, será el recinto que albergará la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y la Universidad de Chile.

Ida

Alianza Lima vs U. de Chile

  • Fecha: 18 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio: Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Vuelta

U. de Chile vs Alianza Lima

  • Fecha: 25 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (Chile)

Alianza Lima Eryc Castillo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

