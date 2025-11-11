Alianza Lima se pronunció: ¿José Letelier continuará al mando del equipo femenino en 2026?

Alianza Lima anunció este martes la renovación oficial de José Letelier por todo el año 2026 al mando de su equipo femenino. El DT chileno permanecerá un año más al mando del equipo victoriano.
Con su renovación como director técnico de Alianza Lima Femenino por todo el 2026, Letelier afrontará su tercera temporada al mando del cuadro íntimo habiendo conseguido un título nacional (2024), un torneo corto (Torneo Apertura 2025) y va no solo por el Torneo Clausura 2025, sino también por el bicampeonato nacional con el plantel.
Sisy Quiroz, Sub Gerente de Divisiones Femeninas de Fútbol del Club Alianza Lima, destacó que esta extensión de vínculo responde a lo conseguido por Letelier no solo a nivel deportivo, sino en todo el plantel.
“En Alianza Lima creemos firmemente en los procesos. Este proyecto no se mide solo por los resultados, sino por el crecimiento del grupo, la identidad que hemos construido y la proyección de nuestras futbolistas. Venimos además impulsando un trabajo exitoso en nuestras divisiones menores, donde muchas jugadoras formadas en casa hoy son parte del primer equipo, reflejando el valor de una estructura sólida y coherente”, dijo.
Además, Quiroz mencionó lo que será la segunda final del Torneo Clausura: “La renovación del profesor Letelier responde a esa visión: continuidad, profesionalismo y una apuesta clara por seguir fortaleciendo el proyecto femenino de Club Alianza Lima. Afrontaremos la final vuelta con confianza, con convicción y con un cuerpo técnico que conoce profundamente a nuestras jugadoras y comparte nuestros objetivos”.