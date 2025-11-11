Rodrigo Ureña: "Del segundo no se acuerda nadie. Tetracampeonato siempre"

Un futbolista sobre quien existe incertidumbre a futuro en Universitario de Deportes es Rodrigo Ureña. El mediocampista chileno ha sido una pieza clave en el tricampeonato, aunque en la última temporada tuvo menor protagonismo por lesiones y suspensiones.

Rodrigo Ureña, de 32 años, tiene contrato con Universitario por una temporada más, no obstante, tras el título conseguido en Tarma dijo que debe definir qué seguirá en su carrera. El volante habló en Juego Cruzado para aclarar su situación en el elenco crema.

“Yo tengo un contrato vigente en Universitario. La verdad es que durante todo este tiempo he venido trabajando y enfocado netamente en el partido a partido y en el objetivo final. Lo que pase de aquí a hasta el otro año, no lo sé. Trato de vivir mi día a día pensando solo en hoy, porque durante mi vida me gasté, y gasté mucho tiempo y mucha energía pensando en lo que podía pasar, en lo que quizás se podía llegar a dar”, dijo el ‘Pitbull’.

¿Rodrigo Ureña seguirá en Universitario?

Rodrigo Ureña llegó a la ‘U’ para la temporada 2023, logrando el título al derrotar a Alianza Lima en la definición. Es ahí cuando amplía su contrato por tres años más.

“Hoy estoy en Universitario, estoy bien, estoy tranquilo y enfocado. Y con ganas de nuevamente ser campeón. Soy un tipo que le gusta ganar. Creo que me transformé en un obsesivo de ganar. No sé si a toda costa, porque no respeto mucho eso, pero sí enfocado en poder seguir haciendo historia, ya sea en Universitario, como si me tocara en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora. Toda mi carrera fue así”, mencionó.

¿Tetracampeonato o avanzar en la Copa Libertadores?

Rodrigo Ureña fue consultado, en caso de seguir en Universitario, si preferiría la obtención del tetracampeonato en la Liga1 o avanzar hasta instancias finales en la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Del segundo no se acuerda nadie, eso hay que tenerlo claro. Tetracampeonato siempre”, dijo el chileno, recalcando que para él son más importantes los trofeos. “Yo prefiero ganar títulos. Los títulos siempre quedan. Salir segundo, tercero o cuarto, es lo mismo que nada”, concluyó.