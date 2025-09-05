Últimas Noticias
Edgar González 'calienta' el Alianza Lima vs 'U' de Chile: "En el fútbol siempre hay una revancha"

Alianza Lima buscará su pase a la semifinal de la Copa Sudamericana.
| Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El paraguayo Edgar González recordó su paso por Alianza Lima y la polémica clasificación de la Universidad de Chile en la Copa Libertadores 2010.

Edgar González es uno de los mejores volantes extranjeros que destacó en Alianza Lima en las últimas décadas. El volante paraguayo fue clave en la temporada 2010, en la cual el cuadro blanquiazul tuvo un encarnizado enfrentamiento ante Universidad de Chile por Copa Libertadores.

En una reciente entrevista, el 'Negro' González recordó cuando enfrentó a la 'U' de Chile, que accedió a los cuartos de final de la Libertadores con un gol en el final que en Alianza se aseguró que llegó en posición adelantada. 

Los jugadores y el comando técnico del cuadro blanquiazul acusaron al árbitro de ese partido de "robarles" el partido que se disputó en Santiago.

González indicó que Alianza atraviesa un excelente momento para enfrentar a la 'U' de Chile en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"Alianza puede sacar algo bueno de esto, porque Alianza pasó todas las fases sin inconvenientes y con autoridad. Es el mejor momento de Alianza. Si todos los hinchas aliancistas soñamos que puede llegar lejos en una Copa, este es el momento", sostuvo a tadokolo79 en X (Antes Twitter).

La revancha ante 'U' de Chile

González espera que Alianza logre una revancha cuando enfrente al popular equipo de Chile, que llega a esta instancia tras un fallo de la Conmebol.

"Mi hijo sigue las redes sociales y ahí le comenté la historia. Siempre en el fútbol hay una revancha. Enhorabuena que llegue en este momento, con un Alianza en un nivel muy bueno y ojalá que esta revancha sea para Alianza Lima, y así cumplir un sueño tan largo, tan grande y que merece Alianza de llegar en algo internacional", comentó.

"Alianza se merece, es un club grande y por sus aficionados se merece llegar lo más lejos en esta Copa", culminó.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs 'U' de Chile

  • Fecha: 18 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio: Matute

Vuelta

U de Chile vs Alianza Lima

  • Fecha: 25 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio: por establecer

Alianza Lima Universidad de Chile Copa Sudamericana Edgar González

