Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario a pesar del tricampeonato: "Estaría bien darnos un tiempo"

Universitario de Deportes logró el tricampeonato nacional en la Liga1 tras el triunfo por 2-1 ante ADT en Tarma. En medio de las celebraciones, Jorge Fossati puso en su duda su continuidad de cara a la temporada 2026.

"Ahora hay que pensar el próximo partido, tomarlo con seriedad. No digo que es el más importante del año porque estaría tergiversando la realidad. Pero sí que es un partido en serio y que hay que tomarlo como tal. Después veremos ya qué hacer en el 2026″, señaló a la prensa.

Respecto a su futuro y cómo definirá en qué equipo estará el próximo año, Fossati destacó que en un momento hablará con la administración liderada por Franco Velazco.

“Esta es una administración nueva. Con viejos nombres, tal vez, pero es una administración nueva. Así que yo creo que estaría bien, de nuestra parte, darnos un tiempo las dos partes y que cada uno vea lo que tiene que hacer de acá en el futuro”, declaró el DT uruguayo de 72 años.

¿Jorge Fossati seguirá en la 'U'?

A pesar de los éxitos en el tricampeonato peruano, Fossati no asegura su presencia en Universitario y destacó que también aguardará los planes para el 2026.

Por último, aseguró que la decisión no dependerá del vínculo firmado: “Yo quedarme porque tengo contrato, no, no lo hago en ningún lado. Así que me parece que cuando llegue el momento habrá que pensar. Y ellos decidir qué es lo que quieren para el club y nosotros para nuestro futuro”, concluyó.