Alto voltaje en Alianza: Hernán Barcos aclara polémica con Carlos Zambrano por cinta de capitán y le pide disculpas

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, volvió a dar datelles en relación a su futuro y además se refirió al incidente con Carlos Zambrano por la cinta de capitán durate el choque ante Los Chankas en Andahuaylas.

"Vamos a esperar hasta el último partido y después el club tomará decisiones, estamos esperando, el club sabe mi deseo y estamos a la espera. La idea es que pueda continuar y después afinaremos los puntos pero estamos tranquilos, trabajando y pensando en el grupo y ser Perú 2", aseguró.

A continuación, el 'Pirata' Barcos aseguró que su deseo de seguir su sexta temporada en el cuadro de La Victoria.

"En lo personal el deseo es continuar, el club analiza más lo deportivo, los números que he tenido durante el año y después se tomarán decisiones. El hincha gracias a Dios siempre está apoyando pero no es decisivo a la hora de tomar decisiones para el club, para mí primero está Alianza y segundo Alianza", agregó.

Caso Barcos y Zambrano en Alianza Lima

En el último partido ante Los Chankas en Andahuaylas, existió una fricción entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano. Luego de su cambio, Paolo Guerrero designó al 'León' para ser el capitán del equipo.

Sin embargo, Barcos, ya en la cancha, le pidió a Zambrano el cintillo.

"Fue un error mío, yo estaba con la cabeza un poco caliente y se la pedí a Carlos de mala manera. Le pedí disculpas, hablé con el grupo y no era tan importante tampoco. No fue bueno para mí, no tenía necesidad", culminó.