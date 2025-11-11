¿Pidió al 'Pirata'? Paolo Guerrero se refirió a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima para el 2026

Alianza Lima no detiene sus entrenamientos. Los blanquiazules enfrentarán a UTC en Matute por la última fecha del Torneo Clausura, un partido en el que pueden quedarse con el segundo puesto de la tabla acumulada de la Liga1 Te Apuesto, aunque también depende del traspié de Cusco FC.

Si Alianza Lima no termina segundo, tendrá que jugar las semifinales de los playoffs ante Sporting Cristal. En caso supere esa instancia, se mediría a Cusco FC en las finales. El ganador será el que se quede con el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

“El grupo está comprometido en esta última parte del campeonato y lo más importante es que todo vaya bien, hacer los puntos necesarios, ir a la liguilla (playoffs) y buscar esa clasificación a fase de grupos de la Libertadores”, declaró Paolo Guerrero tras los entrenamientos.

Alianza Lima pelea por la Copa Libertadores

Aunque en La Victoria está la insatisfacción por no conseguir el título nacional, Paolo Guerrero no le resta importancia a alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores.

“Es muy importante, el año pasado fuimos a la pre-Libertadores, pero gracias a Dios se dio, hicimos un esfuerzo extra y clasificamos a fase de grupos. Ahora buscamos un año diferente, ir directo a grupos. El objetivo de Alianza, como el más grande del Perú, siempre va a ser disputar el título, infelizmente no se consiguió y ahora el objetivo es la fase de grupos”, remarcó el delantero.

¿Guerrero quiere a Barcos en Alianza Lima el 2026?

Paolo Guerrero termina su contrato con Alianza Lima en diciembre próximo, pero existe un acuerdo para que el ‘Depredador’ siga un año más en la institución tras ser actualmente el goleador del equipo.

“Terminando el campeonato seguramente vamos a sentarnos a conversar, primero es el club, que el equipo consiga el objetivo y después con calma nos sentaremos a conversar”, explicó.

Paolo Guerrero también fue consultado por la renovación de Hernán Barcos, con quien ha alternado por el puesto de ‘9’ a lo largo de la temporada.

“Es un tema de Hernán, lo tiene que ver él. Yo hablo por mí, este año mi objetivo era salir campeón, no se consiguió y ahora es clasificar a fase de grupos y después ver la posibilidad de continuar el próximo año”, sentenció.