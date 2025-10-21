¿Se queda en 2026? Hernán Barcos fija fecha límite para renovar con Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima ganó 2-1 a Sport Huancayo de visitante y se ubica en el tercer lugar del Torneo Clausura 2025. Debido que Universitario se encuentra firme como líder del certamen, el cuadro blanquiazul tiene como objetivo más cercano quedar como Perú 2 para la Copa Libertadores del próximo año.

Sobre el último triunfo en Liga1, Hernán Barcos rescató los tres puntos logrados en el IPD de Huancayo. "Siempre es importante la victoria, era lo que fuimos a buscar en una cancha difícil", señaló.

Además, señaló que Alianza ya se enfoca en asegurar su pase a la fase de grupos de la Libertadores. "Es lo más factible, lo que tenemos más cerca".

El delantero de 41 años también aprobó la renovación del entrenador argentino Néstor Gorosito. "Se lo merece y si le renovaron es porque se lo ganó por resultados y por trabajo. Esperamos terminar de la mejor manera el año".

¿Se quedará en Alianza en 2026?

Alianza Lima cuenta con hombres de experiencia en su plantel, entre ellos Hernán Barcos, que anotó uno de los goles en el triunfo ante Sport Huancayo.

Su presencia en la interna de Alianza es clave y en ese contecto habló de su posible renovación para la próxima temporada. "Uno siempre tiene la ilusión de quedarse y esta semana lo resolvemos. Hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir", finalizó.

Alianza Lima en la tabla del Torneo Clausura: