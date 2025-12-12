Cientos de hinchas llegaron al local de Hernán Barcos y así fue el emotivo homenaje: "Una alegría inmensa de recibirlos" [VIDEO]

Hernán Barcos no se vestirá más de blanquiazul para defender los colores de Alianza Lima. Y es que la directiva del club decidió que su etapa como futbolista ya acabó. Sin embargo, el 'Pirata' se robó el cariño de los hinchas íntimos, quienes lo consideran como un nuevo ídolo.

RPP pudo presenciar la llegada de cientos de hinchas de Alianza al local de comida de Barcos que se ubica en Miraflores. En ese lugar recibió un homenaje por parte de la afición.

"Una alegría inmensa que la gente venga, te reconozca. Muy feliz de recibirlos", señaló el 'Pirata', que respondió cuando le consultaron sobre qué siente de ser el máximo goleador extranjero del cuadro de La Victoria.

"Se debe al trabajo, la disciplina y la constancia que tuvimos en estos años. Me voy tranquilo y feliz", agregó.

Además, no confirmó que ya firmó por FC Cajamarca, que el próximo año jugará en la Liga1. "Todavia no tengo nada firme", culminó.

Hernán Barcos con su seguidores de Alianza Lima. | Fuente: RPP

Goleadores históricos extranjeros de Alianza Lima