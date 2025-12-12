Últimas Noticias
Cientos de hinchas llegaron al local de Hernán Barcos y así fue el emotivo homenaje: "Una alegría inmensa de recibirlos" [VIDEO]

Hernán Barcos jugó cinco años en Alianza Lima.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Cientos de hinchas de Alianza Lima llegaron al local de Hernán Barcos, que ya no es más jugador del cuadro blanquiazul.

Hernán Barcos no se vestirá más de blanquiazul para defender los colores de Alianza Lima. Y es que la directiva del club decidió que su etapa como futbolista ya acabó. Sin embargo, el 'Pirata' se robó el cariño de los hinchas íntimos, quienes lo consideran como un nuevo ídolo.

RPP pudo presenciar la llegada de cientos de hinchas de Alianza al local de comida de Barcos que se ubica en Miraflores. En ese lugar recibió un homenaje por parte de la afición.

"Una alegría inmensa que la gente venga, te reconozca. Muy feliz de recibirlos", señaló el 'Pirata', que respondió cuando le consultaron sobre qué siente de ser el máximo goleador extranjero del cuadro de La Victoria.

"Se debe al trabajo, la disciplina y la constancia que tuvimos en estos años. Me voy tranquilo y feliz", agregó.

Además, no confirmó que ya firmó por FC Cajamarca, que el próximo año jugará en la Liga1. "Todavia no tengo nada firme", culminó.

Alianza Lima
Hernán Barcos con su seguidores de Alianza Lima. | Fuente: RPP
Descentralizado
00:00 · 03:27

Goleadores históricos extranjeros de Alianza Lima

#JugadorTemporadasGoles
1Hernán Barcos (ARG)577
2Rosinaldo Lopes (BRA)337
3Water Ibáñez (URU)429
4Mauro Guevgozián (URU) 329
5Roberto Ovelar (PAR)325
