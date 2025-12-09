¿Ya tiene nuevo club? Hernán Barcos llegó a Cajamarca tras salir de Alianza Lima

Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima tras cinco temporadas. Ese período incluye un bicampeonato nacional ganado en 2021 y 2022, pero el futuro del atacante de 41 años está lejos del cuadro de La Victoria.

El 'Pirata', que es considerado un ídolo en Alianza Lima, ya se encuentra analizando su futuro. Han sonado clubes como Sport Boys y Sporting Cristal, aunque en su próximo destino también aparecería un club de menor tradición en el fútbol peruano.

En esa línea, Barcos fue captado junto a su familia en el aeropuerto de Cajamarca y aunque no se descarta que sea solo un viaje familiar, también relacionan a un acercamiento al club recién ascendido a la Liga1.

Cajamarca ascendió a la Primera División del fútbol peruano tras ganar la Liga 2 y uno de sus grandes objetivos sería contratar un jugador referente para pelear cosas importantes en 2026.

Hernán Barcos: "Yo soy de Alianza para toda la vida"

La última declaración de Hernán Barcos como jugador de Alianza Lima fue tras el empate ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. En ese partido, el veterano jugador anotó el tanto blanquiazul.

“Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre, soy de Alianza para toda la vida, tranquilo por todo lo que hice y dejé”, señaló a L1 Max.

Además, dejó en claro que se siente feliz por su noveno gol en la Liga1 en 2025. “Feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo, los dos hicimos un buen partido. Cristal juega bien, sabíamos que no iba a ser fácil y feliz por el empate. Al menos llevamos un empate y con la serie abierta para casa”, agregó.

Barcos dice que está tranquilo a pesar que considera a Alianza como segunda casa. “Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé. Después hay mucho para hablar, pero en este momento estoy feliz por el empate. Creo que era un resultado lindo para nosotros”.

Para finalizar, habló del apoyo que recibió de sus compañeros. “Me llena de orgullo, de felicidad. Ellos saben la semana que vengo pasando, pero saben que soy un profesional, que entrené todos los días y no voy a bajar los brazos hasta el último día”, culminó.