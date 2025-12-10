Jairo Vélez cambia de vereda a Alianza Lima: ¿cuándo será presentado y cuántos años tendrá de contrato?

Jairo Vélez se sumará a la lista de jugadores que pasaron por Universitario de Deportes y que decidieron cruzar la vereda, para ir al archirrival. Y es que el ecuatoriano nacionalizado peruano ya tiene todo acordado para ser el flamante fichaje de Alianza Lima.

RPP pudo conocer que es las negociaciones se cerraron de la mejor forma y que es un hecho que Vélez vestirá la camiseta blanquiazul en la temporada 2026.

La información recopilada también indica que esta semana Alianza Lima oficializará la llegada del exjugador de Universitario. De hecho, Vélez ya habría pasado por la producción audiovisual realizada por el equipo de prensa del club victoriano.

Vélez tendrá un vínculo con Alianza Lima por tres años, período que también iba a jugar en Universitario, aunque con el club crema no llegó a un acuerdo.

Recordemos que el futbolista de 30 años se ganó la confianza del entrenador uruguayo Jorge Fossati y en el Torneo Clausura le ganó el puesto de titular a Edison Flores. Destaca como segundo delantero, detrás del '9'.

Administrador de Universitario sobre Jairo Vélez

Al ser consultado sobre los motivos de la salida de Jairo Vélez, Franco Velazco indicó que se debe a temas de interés profesional y familiar.

"Esto es un tema profesional. Jairo es un gran jugador, importante, valioso. Él ha tomado esa decisión por intereses profesionales, familiares, y nosotros no tenemos nada que reprocharle", indicó en un principio.

"Esto es un trabajo, si quieren verlo más allá, es un negocio, confluyen aspectos comerciales que cada uno ve realizar. Como digo, el tema está cerrado", finalizó.

Luego de algunas horas, Universitario de Deportes, a través de sus redes sociales, confirmó lo dicho por Velazco. "Gracias, Jairo. Agradecemos el profesionalismo mostrado por Jairo Vélez durante la temporada 2025", escribió la U en sus redes sociales".