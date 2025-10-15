¿Luis Advíncula a Alianza Lima? En Argentina, hablan del precio que Boca Juniors le pide al club blanquiazul

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima va a pelear hasta donde le den los números en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, pero también apunta a refuerzos de cara a la próxima temporada.

Es así que, según la prensa argentina, en Alianza Lima se han fijado en Luis Advíncula como uno de los principales nombres como fichajes de cara a la campaña del otro año. Desde tierras albicelestes dan cuenta respecto a una posible llegada del lateral derecho a La Victoria.

"Boca le avisó a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 M de dólares. En los próximos días seguirán negociando", es lo que indica el periodista Luis Fregossi, de Radio Buenos Aires y Mundo Boca Radio, en su cuenta de X.

Con Boca, Luis Advíncula jugó una final de la Copa Libertadores. | Fuente: EFE

¿Se dará lo de Advíncula a Alianza?

No todo quedó allí, porque remarcó que el también exjugador de Sporting Cristal y Rayo Vallecano no seguirá en el conjunto xeneize en el mediano plazo.

"Los días del peruano en Boca están contados", es lo que añade en la citada red social.

Hay que tener en cuenta que Luis Advíncula no fue considerado por el entrenador interino de la Selección Peruana, Manuel Barreto, para el pasado amistoso de la ‘Bicolor’ contra Chile en condición de visitante (derrota 1-2).

Cabe mencionar que el popular 'Bolt', que tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2026, ha perdido la titularidad en el conjunto bonaerense.

El presente de Alianza Lima

Por otra parte, Alianza Lima se prepara para lo que será el partido de este jueves, 16 de octubre, contra Sport Boys, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

En lo que va del campeonato, el equipo que dirige el director técnico Néstor Gorosito se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, a 12 unidades del líder Universitario de Deportes.