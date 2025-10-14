¡Ya tiene fecha! El Sporting Cristal vs. Universitario se jugará el jueves 23 de octubre

El partido por la fecha 14 del Torneo Clausura en el Estadio Nacional fue reprogramado debido a las manifestaciones sociales en Lima.
El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025, fue reprogramado para disputarse el jueves 23 de octubre, dio a conocer de manera oficial la Liga de Fútbol Profesional.
El Sporting Cristal vs. Universitario se llevará a cabo en el Estadio Nacional, programado para las 20:00 horas.
Este cotejo inicialmente se iba a llevar a cabo inicialmente el miércoles 15 de octubre, sin embargo, debido a la coincidencia de fecha con la marcha nacional a causa de la situación política del país se le retiró las garantías al encuentro.
Sporting Cristal vs. Universitario en el Estadio Nacional
Este cotejo es clave tanto para la definición del Torneo Clausura como para los play-offs de la Liga1 Te Apuesto. Si Cristal derrota a la ‘U’, se reduciría la ventaja de los cremas en lo alto de la clasificación, mientras que una eventual victoria merengue prácticamente los encamina hacia el tricampeonato de la Liga1.
Por el lado de Sporting Cristal (4°), tiene la mira puesta principalmente en ocupar la mejor posición posible en la tabla acumulada, pensando en los play-offs para definir al conjunto que irá como Perú 2 a la Copa Libertadores. Los celestes se encuentran detrás de Alianza Lima (3°) y Cusco FC (2°).
De esta manera, el próximo compromiso para los dirigidos por Paulo Autuori es el domingo 19 frente a Deportivo Garcilaso, en Cusco. En tanto, Universitario recibirá el lunes 20 a Ayacucho FC en el Estadio Monumental. Tres días después seguirá el cotejo con los celestes.
Universitario y Sporting Cristal: ¿qué les falta por jugar?
Universitario
- 20/10 vs Ayacucho FC (L) – Estadio Monumental
- 23/10 vs. Sporting Cristal (V) – Estadio Nacional
- 26/10 vs. ADT (V) – Estadio Unión Tarma
- Descanso
- vs. Deportivo Garcilaso (L) – Estadio Monumental
- vs. Los Chankas (V) – Estadio Los Chankas
Sporting Cristal
- 19/10 vs. Deportivo Garcilaso (V) – Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- 23/10 vs. Universitario (L) – Estadio Nacional
- 26/10 vs. Los Chankas (L) – Estadio Alberto Gallardo
- 01/11 vs. Comerciantes Unidos (V) – Estadio Juan Maldonado
- vs. Cienciano (L) – Estadio Alberto Gallardo
- vs. Atlético Grau (V) – Estadio Campeones del 36