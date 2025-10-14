¡Ya tiene fecha! El Sporting Cristal vs. Universitario se jugará el jueves 23 de octubre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025, fue reprogramado para disputarse el jueves 23 de octubre, dio a conocer de manera oficial la Liga de Fútbol Profesional.

El Sporting Cristal vs. Universitario se llevará a cabo en el Estadio Nacional, programado para las 20:00 horas.

Este cotejo inicialmente se iba a llevar a cabo inicialmente el miércoles 15 de octubre, sin embargo, debido a la coincidencia de fecha con la marcha nacional a causa de la situación política del país se le retiró las garantías al encuentro.

Sporting Cristal vs. Universitario en el Estadio Nacional

Este cotejo es clave tanto para la definición del Torneo Clausura como para los play-offs de la Liga1 Te Apuesto. Si Cristal derrota a la ‘U’, se reduciría la ventaja de los cremas en lo alto de la clasificación, mientras que una eventual victoria merengue prácticamente los encamina hacia el tricampeonato de la Liga1.

Por el lado de Sporting Cristal (4°), tiene la mira puesta principalmente en ocupar la mejor posición posible en la tabla acumulada, pensando en los play-offs para definir al conjunto que irá como Perú 2 a la Copa Libertadores. Los celestes se encuentran detrás de Alianza Lima (3°) y Cusco FC (2°).

De esta manera, el próximo compromiso para los dirigidos por Paulo Autuori es el domingo 19 frente a Deportivo Garcilaso, en Cusco. En tanto, Universitario recibirá el lunes 20 a Ayacucho FC en el Estadio Monumental. Tres días después seguirá el cotejo con los celestes.

Universitario y Sporting Cristal: ¿qué les falta por jugar?

Universitario

20/10 vs Ayacucho FC (L) – Estadio Monumental

23/10 vs. Sporting Cristal (V) – Estadio Nacional

26/10 vs. ADT (V) – Estadio Unión Tarma

Descanso

vs. Deportivo Garcilaso (L) – Estadio Monumental

vs. Los Chankas (V) – Estadio Los Chankas

Sporting Cristal