Miguel Trauco reveló su deseo de retirarse en Alianza Lima y confesó cuántos años pidió de renovación

A pocas fechas de culminar la Liga1 temporada 2025, Miguel Trauco dejó en claro que no esperaba el buen recibimiento de la hinchada de Alianza Lima a pesar de su conocido hinchaje por Universitario de Deportes. Recordó la 'Tarde Blanquiazul' en Matute.

“Me recibieron muy bien, desde el primer minuto. Por ahí yo me equivoqué en unas declaraciones, pero por eso no me gusta declarar, porque siempre declaro sin filtro y dije lo que sentía, que lo tomaron a mal con justa razón. A pesar de eso me recibieron muy bien en la ‘Tarde Blanquiazul’. Pensé que me iban a pifiar, pero no, me aplaudieron, todo chévere”, señaló.

En otro momento, el lateral zurdo de 33 años también afirmó que a lo largo de su carrera no tuvo problemas con las hinchadas más populares del fútbol peruano.

“Hasta ahora nunca me faltó de respeto (la hinchada). Por ahí un par de malcriados, pero por las redes, nada frente a frente. Los de la ‘U’ igual, frente a frente, chévere, pero todo por redes. Después, agradecido con toda la gente blanquiazul”, agregó Trauco al programa de YouTube ‘El VAR de Olcese’.

Quiere renovar y retirarse con Alianza



Trauco sorprendió al asegurar que desea alargar su vínculo con Alianza que termina en 2026. Es más, tras sentirse cómodo tiene pensando en retirarse en el equipo de La Victoria.

“Me queda un año más de contrato. Ya le he dicho a ‘Franquito’ Navarro que me renueve por cinco años. Yo quiero retirarme ahí nomás (risas). De verdad estoy muy cómodo, que si me llega la oferta para renovar, sin ningún problema”, comentó.

El exjugador de Flamengo y Saint-Étienne puntualizó que "a quién no le va a gustar jugar en un equipo grande, que siempre esté peleando arriba, que esté al día. Sería loco el que diga que no”, culminó.