Pedro Gallese llegó a Lima: ¿Universitario maneja una propuesta concreta para su fichaje?

Luego de su sorpresiva salida de Orlando City, el futuro de Pedro Gallese es una incertidumbre. Ahora, la pregunta es si el para muchos considerado mejor arquero de la historia del fútbol peruano continuará en la MLS o vuelva al fútbol peruano. En esa línea, Universitario de Deportes aparece como un potencial club interesado por sus servicios.

En una última entrevista, Gallese indicó que no le "cierra las puertas a nadie", ni a Universitario, más allá de su hinchaje por Alianza Lima. Es importante indicar que cuenta con una buena relación con Álvaro Barco, con quien coincidió en San Martín, y que actualmente es gerente deportivo del cuadro crema.

RPP pudo conocer que Universitario no cuenta -de momento- con una propuesta concreta por Gallese, aunque no se descarta que haya una conversación próximamente para saber cuál es su situación y qué piensa para su futuro.

El golero de 35 años, que llegó a Lima, también ha sido vinculado al Inter Miami que lidera Lionel Messi.

Equipos de Pedro Gallese en su carrera:

Universidad San Martin (2008 - 2014)

Atlético Minero (2009)

Juan Aurich (2015 - 2016)

Veracruz (2016 - 2019)

Alianza Lima (2019)

Orlando City (2020 - 2025)

La emotiva despedida de Gallese de Orlando City

"Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día, Orlando City me hizo sentir en casa, el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros, el trabajo de cada persona dentro del club…. todo eso me acompañará siempre.

Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos, no lo esperaba, pero entiendo que así es el fútbol y como lo manejan. A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar.

Me voy con el corazón lleno de gratitud, con recuerdos increíbles y con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores . Gracias a cada uno de ustedes que me alentaron, me apoyaron y me hicieron sentir parte de esta familia".