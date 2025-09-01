¿Ya es hincha de Alianza Lima? Sergio Peña aseguró que Miguel Trauco ya no jugaría por Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Trauco jugó en Universitario de Deportes en 2016 y en esa temporada ganó el Torneo Apertura con el cuadro crema. El nacido hace 33 años en Tarapoto se declaró acérrimo hincha de la 'U' desde ese entonces antes de su partida a Flamengo de Brasil.

Luego de jugar en el Flamengo, el mundialista con Perú pasó por el Saint-Étienne de Francia, San José Earthquakes de la MLS y Criciúma de Brasil previo a su vuelta al fútbol peruano para defender sorpresivamente la camiseta de Alianza Lima.

A pesar de estar identificado con Universitario, Trauco aceptó la oferta del cuadro de La Victoria. Y ahora, tras más de ocho meses de su llegada, Sergio Peña dio a conocer que su compañero ya no volvería a jugar en el actual bicampeón nacional.

"Yo sí me atrevo a decir que en Perú no sé si jugaría por otro equipo que no sea Alianza Lima", indicó en entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en 'Enfocados'.

"Yo he hablado con Miguel Trauco y es lo mismo, él salta por el trato que ha tenido en el club, porque le gusta el trato que le han dado y lo que hicieron para traerlo. También por el tema del profe Gorosito. Nosotros somos jugadores de selección y el trato que ha dado el profe ha sido increíble. Siento que Miguel no iría al otro lado, ya no. Si lo llaman del otro lado no va, estoy seguro", agregó.

Trauco tiene contrato con Alianza hasta fines del 2026, según Transfermarkt.

Miguel Trauco sobre Alianza Lima

"Bien, bien. Sorprendido, no lo esperaba. He llegado a un gran club y estoy contento", indicó Trauco en enero tras su recibimiento en la Tarde Blanquiazul.

"Vengo a sumar, a darme íntegro y aprovechar que estoy en un gran club. Creo que hice un gran partido, pero me falta mucho más. Tengo apenas cinco días entrenando con el club y espero seguir trabajando para que pueda ser un gran año", complementó.

Por último, al ser consultado si se enamoraría del cuadro de La Victoria, dijo que no sabía, y que llegó al equipo para trabajar.

"No sé, tal vez, puede ser (sobre si se enamoraría de Alianza Lima). Pero lo que vengo a hacer es trabajar y nada más", finalizó.