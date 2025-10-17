¿La Liga1 o la Libertadores? Ceppelini dio el objetivo de Alianza Lima para lo que resta de temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima volvió a la victoria, tras derrotar 3-1 a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Tras este resultado, en Alianza Lima, están motivados de cara a la recta final de la temporada. Al respecto, el volante Pablo Ceppelini fijó el objetivo suyo y el de sus compañeros de la mano de Néstor Gorosito en la dirección técnica.

"Nosotros vamos partido a partido y tenemos que ganar todo lo que nos queda para ver qué nos da. El objetivo es ir a la Fase de Grupos de la Libertadores", sostuvo el mediocampista de Alianza en rueda de prensa.

Alianza Lima y lo que dijo Pablo Ceppelini

Además, destacó la importancia de llevarse los tres puntos en condición de local para volver al primer pelotón de la tabla de posiciones (tercero con 21 unidades, a 9 del líder Universitario de Deportes).

"Se logró y tenemos que pensar ahora en Sport Huancayo (lunes) porque va a ser difícil. Este torneo se nos ha hecho cuesta arriba en la altura y tenemos que plantear de otra manera ese partido", agregó.

Luego, Pablo Ceppelini habló de cómo están sus sensaciones en lo personal a poco que termine la temporada 2025 de la Liga1.

"Me siento bien y después de la lesión y suspensión en la Libertadores uno se bajonea. En el Clausura empecé a levantar y estoy muy contento", remarcó el jugador de Alianza Lima.

Lo que fue el partido de Alianza Lima frente a Sport Boys

Para este duelo, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Ángelo Campos; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

En tanto, los rosados salieron con Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Hernán Da Campo, Leonel Solís, Oslimg Mora, Jostin Alarcón, Carlos López y Luis Urruti.