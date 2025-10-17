Liga 1: Los Chankas y Juan Pablo II se miden por la fecha 15

Palpitamos la previa del choque entre Los Chankas y Juan Pablo II. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cotejo entre Los Chankas y Juan Pablo II, por la fecha 15 de la Liga 1, se jugará el próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Los Chankas.

Así llegan Los Chankas y Juan Pablo II

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Alianza Atlético por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II viene de caer derrotado 0 a 1 ante Deportivo Garcilaso. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Juan Pablo II quien ganó 3 a 0.

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs Sporting Cristal: 26 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Ayacucho FC: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Alianza Lima: 5 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs Comerciantes Unidos: 24 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cienciano: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Los Chankas y Juan Pablo II, según país