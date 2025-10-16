¡El primero de su carrera! Piero Cari anotó un golazo para el 2-1 de Alianza Lima ante Sport Boys (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Había estado cerca en otras oportunidades, pero tuvo que esperar hasta el momento de encontrarse ante sus hinchas en Matute y en un cotejo donde Alianza Lima lo necesitaba bastante. Piero Cari convirtió el 2-1 frente a Sport Boys en el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, celebrando así el primer gol de su carrera profesional.

Alianza Lima y Sport Boys protagonizaban un duelo que correspondía a las expectativas en la previa, con la necesidad del local por el triunfo para avanzar firme hacia los playoffs y los chalacos pensando en sumar para alejarse de la zona de descenso.

El local había perdido creatividad, por lo que ‘Pipo’ Gorosito apostó por cambiar a Sergio Peña eligiendo al joven Piero Cari, quien respondió a la confianza de manera inmediata.

El primer gol de Piero Cari en Alianza Lima

Piero Cari tenía unos instantes en cancha y fue acompañando la acción que lideró Renzo Garcés, que desestabilizó a Sport Boys al avanzar desde su posición de zaguero.

Garcés, desde la izquierda, jugó el balón hacia la zona central. Piero Cari controló y remató cruzado de derecha de forma rasante para acabar así con la resistencia de Steven Rivadeneyra.

Golazo de Piero Cari, el primero de su carrera que comenzó a nivel profesional este año cuando debutó bajo las órdenes de Néstor Gorosito.

La ‘Joya’ de 18 años ha tenido un gran ascenso en el conjunto victoriano, teniendo buenas actuaciones en la Liga1 y en el plano internacional, lo que incluso le ha llevado a debutar ya con la Selección Peruana en la categoría absoluta.

Alianza Lima vs. Sport Boys: así formaron en el partido

Alianza Lima: Ángelo Campos; Josué Estrada, Carlos Zambrano ©, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra ©; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Hernán Da Campo, Leonel Solís, Oslimg Mora, Jostin Alarcón, Carlos López y Luis Urruti. DT: Juan Carlos Cabanillas.