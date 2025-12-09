"Uno es humano y se equivoca": Pablo Ceppelini se arrepintió por gestos a la hinchada de Alianza Lima

La derrota por penales ante Sporting Cristal en Matute, que sentenció a Alianza Lima a quedar cuarto en la Liga1 Te Apuesto 2025, provocó la molestia de los hinchas con los jugadores y comando técnico.

Entre las diversas escenas que se produjeron, el uruguayo Pablo Ceppelini fue protagonista de un intercambio aficionados del sector oriente. El mediocampista realizó gestos ante ellos mientras se retiraba a los vestuarios.

Pablo Ceppelini se refirió a aquel momento y ofreció sus disculpas a la hinchada de Alianza Lima.

“El hincha es pasional y, a veces, no se tiene memoria de las cosas buenas que se hicieron. Me arrepiento de haberle hecho gestos a un hincha en particular. Uno es humano y se equivoca”, dijo en Movistar Deportes.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

El paso de Pablo Ceppelini por Alianza Lima

Pablo Ceppelini, de 34 años, llegó a Alianza Lima para esta temporada procedente del Atlético Nacional de Colombia. Fue el refuerzo extranjero para liderar el mediocampo blanquiazul.

Con los íntimos apareció en un total de 33 partidos, sumando tres goles y cuatro asistencias. El volante, no obstante, no consiguió ganarse el rótulo de titular a lo largo de la campaña. Así, Ceppelini no continuaría en el equipo para el próximo curso.

“Tuve un bajón de nivel y lo levanté en el Clausura. Se hablaron muchas cosas fuera de la cancha. Yo nunca llegué tarde y siempre estuve a disposición del entrenador. Estando en Perú, solo salí dos o tres veces y no tomo alcohol; pero acá se agranda todo, y más siendo Alianza. Con todo respeto, se habla más de Alianza que del tricampeonato de la ‘U’”, afirmó.

Ceppelini sobre la interna de Alianza Lima

Alianza Lima ha tenido un cierre de temporada convulsionado, con la despedida del entrenador Néstor Gorosito y el anuncio anticipado sobre la salida de Hernán Barcos, capitán y máximo goleador extranjero de la institución.

Respecto a lo vivido puertas adentro con el plantel blanquiazul, Pablo Ceppelini remarcó que no existió divisiones entre los futbolistas, resaltando como referentes a Hernán Barcos, Paolo Guerrero y Carlos Zambrano.

“En la interna nunca hubo problemas graves, el grupo siempre estuvo unido. Dentro de la cancha siempre dimos todo. Nuestros líderes son Barcos, Guerrero y Zambrano. Lo de Barcos y Zambrano, con el tema de la cinta de capitán, fueron situaciones propias del fútbol, no hubo nada extrafutbolístico”, finalizó.