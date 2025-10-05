Pablo Ceppelini criticó al fútbol peruano y al árbitraje tras caída de Alianza: "Es un vergüenza y no puede pasar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lamento íntimo. Alianza Lima, este domingo, perdió 2-1 ante Alianza Universidad de Huánuco y con ello complica sus chances hacia el título del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Pablo Ceppelini, volante uruguayo de Alianza Lima, habló luego del partido en el Estadio Heraclio Tapia y tuvo fuertes comentarios respecto a la actuación del cuerpo arbitral en la caída a manos de Alianza UDH. Los goles del cuadro local fueron obra de Joffre Escobar y Yorles Mena.

"No me gusta hablar de los jueces, pero es imposible no hablar. Influyen en el partido y el resultado. Hay un offside (anulado a su equipo) por un hombro, rodilla o el dedo gordo de la mano adelantado. Primero autocrítico, pero segundo viendo la otra parte que también se hace difícil", sostuvo el jugador de Alianza a L1 Max.

Fuertes palabras de Ceppelini en Alianza Lima

Posteriormente, sostuvo que -a su criterio- no se dio tiempo de juego efectivo frente a los huanuqueños fuera de casa.

"Si somos lógicos, creo que en el segundo tiempo se jugaron solo 15 o 20 minutos. Es un vergüenza y no puede pasar esto. Así nunca va a crecer el fútbol peruano. Hay que seguir, pero hay que trabajar hacia adelante", remarcó.

Por último, Pablo Ceppelini indicó que son muy escasas las chances de Alianza Lima para ganar el Clausura. Depende de otros resultados, además de una hipotética caída de Universitario de Deportes en la cima del campeonato.

"Está difícil y hay que ser realistas también. Nos quedan cinco finales y hay que tomarlas de la mejor manera. Tratar de terminar el Acumulado lo más arriba posible", agregó.

Lo que fue el Alianza Lima en Huánuco

La tienda de Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos (expulsado).

Por su parte, los locales salieron con Ítalo Espinoza; Jesús Mendieta, Otavio Gut, Polo Fuentes, Edwin Gómez; Marcos Lliuya, Carlos Ascues, Marcos Vásquez; Rick Campodónico, Joffre Escobar y Yorleys Mena.