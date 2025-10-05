Oliver Sonne no fue convocado por cuarto partido consecutivo en la Premier League y Burnley perdió

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En diciembre del año pasado, Oliver Sonne dejó el Silkeborg IF de Dinamarca para pasar al Burnley. Ascendió a la Premier League e, incluso, para esta temporada anotó un gol en la FA Cup.

Sin embargo, el momento de Oliver Sonne en Burnley no es el mejor ya que acumula cuatro partidos consecutivos sin aparecer en lista en la Premier. De momento, no es considerado por el director técnico Scott Parker.

Así, este domingo y sin Sonne convocado, Burnley cayó 2-1 a manos del Aston Villa en condición de visitante, en el marco de la jornada 7 de la liga inglesa de primera división.

El momento de Burnley sin Sonne

Este cotejo se llevó a cabo en el Villa Park de la ciudad de Birmingham y el cuadro local se puso por delante en el marcador por medio de Donyell Malen a los 25 minutos.

Es más, no todo quedó allí para este conjunto porque fue el mismo Malen el que estiró la ventaja con una buena definición en el 63'.

La tienda de Oliver Sonne redujó la diferencia gracias a los 78' con un tanto de Lesley Ugochukwu. Burnley buscó la igualdad en el tramo final, aunque no estuvo fina de cara a la definición.

De esta manera, el elenco que dirige Scott Parker se queda con 4 puntos en la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, es decimoctavo y está en puestos de descenso.

Lo que le viene a Burnley y Oliver Sonne

Se viene una fecha FIFA, por lo que el Burnley de Oliver Sonne no tendrá actividad de cara al próximo fin de semana.

Este esta manera, los 'vinotinto' jugarán el sábado 18 de octubre ante al Leeds United en condición de local. Es ganar sí o sí en casa para salir del mal momento.