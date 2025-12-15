Últimas Noticias
¿Cristal o Universitario? Pablo Lavandeira está en la mira de un club grande de la capital y podría dejar Alianza Lima

Pablo Lavandeira salió campeón con Alianza Lima.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

RPP pudo conocer que Pablo Lavandeira aún no recibe una oferta de la dirigencia de Alianza Lima.

Pablo Lavandeira fue uno de los principales socios de Hernán Barcos en los últimos años. Sin embargo, no se descarta que el uruguayo nacionalizado peruano le siga los pasos al 'Pirata' y no continúe en Alianza Lima para el 2026.

RPP pudo conocer que el futuro de Lavandeira está en el aire, ya que aún no recibe una oferta por parte de la dirigencia de Alianza Lima a dos semanas del final del 2025.

En las próximos días se conocerá si Lavandeira se queda en Alianza. Su permanencia se podría decidir tras una evaluación del flamante entrenador Pablo Guede.

Recordemos que Lavandeira se lesionó duramente en mayo pasado tras un desgarro completo del tendón del bíceps femoral en la rodilla izquierda. Se sintió su aunsencia y recién volvió a las canchas en la recta final de Torneo Clausura.

¿Propuestas a Lavandeira?

Lavandeira ha despertado el interés cuatro equipos de la Liga1 y una de ellos es de Lima. Entonces, se trataría de Sporting Cristal o de Universitario, donde ya jugó en 2018-2019.

