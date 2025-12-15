¡Oficial! Julio César Uribe reveló si Paulo Autuori se queda o no en Sporting Cristal

El director deportivo de Sporting Cristal, Julio César Uribe, dio a conocer que la permanencia de Paulo Autuori no está en peligro después de la derrota celeste ante Cusco FC por el playoffs de la Liga1.

De esta manera, negó la posible salida del entrenador brasileño luego de que Cristal no logró quedarse con el puesto de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026.

"Este es un proyecto futbolístico serio, no es amical. La historia de Paulo se respeta, él tiene una hoja de vida exitosa y nosotros valoramos esas capacidades. Se firmó un compromiso con él para desarrollar un proyecto y tenemos que ser consecuentes", aseguró el 'Diamante' en el programa Fútbol como Cancha de RPP.

Asimismo, Uribe hizo hincapié en que Cristal no se equivocará en el mercado de fichajes pensando en una mejor campaña en la Liga1 y Copa Libertadores.

"Mi experiencia y la de Paulo son bastante importantes como para no volvernos a equivocar. El hincha desea el título al igual que nosotros, y debemos manejar los tiempos y tomar las decisiones. Estamos muy claros de lo que tenemos que hacer al futuro y ya hemos trabajado en esa mejora del equipo para no fallar en la intención de consolidar el título", concluyó.