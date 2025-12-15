Renzo Garcés sueña ganar la Liga1 con Alianza Lima: "Sé que ya nos toca campeonar"

Alianza Lima tuvo un 2025 con altibajos. Jugó la Copa Libertadores y llegó hasta los cuartos de final de la Sudamericana, pero no peleó por quedarse con la campaña de la Liga1 Te Apuesto.

Renzo Garcés, por ejemplo, fue uno de las notas positivas en Alianza Lima. Se mostró sólido como defensa central, renovó contrato hasta el 2028 y ahora, con el año futbolístico terminado en el Perú, el zaguero mostró sus impresiones tras lo jugado con el elenco blanquiazul de la mano de Néstor Gorosito en la dirección técnica.

"La verdad que estoy contento con mi familia. Ellos conocen mis sueños y estoy segurísimo que estar acá es uno de mis propósitos de vida. Estamos muy felices, de poder continuar en este club tan maravilloso", le dijo a Alianza TV.

Renzo Garcés quiere un 2026 exitoso en Alianza

Después, el también exinternacional con la Selección Peruana sostuvo que el objetivo claro hacia el año entrante es llevarse la Liga1.

"Creo que lo más importante es lo que Dios tiene preparado en mi vida. Estoy seguro que esto ha sido lo mejor. Estoy con ganas de ya afrontar el 2026. Nos esperan desafíos duros y sabemos que podemos salir adelante. Nos vamos a preparar de la mejor manera y sé que ya nos toca campeonar", declaró.

Más adelante, Renzo Garcés -que tiene pasado en César Vallejo- mostró su pesar ya que Alianza Lima se quedó con las manos vacías a nivel local.

"Más que prometer, es seguir con el mismo trabajo. Con humildad y aportando al equipo. Fue un año muy hermoso, de partidos con sensaciones únicas. También triste por no alcanzar los objetivos que teníamos. Parte de este momento es también para bien, parte del proceso", añadió.

Hay que tener en cuenta que además de jugar la Liga1, en el 2026 el club aliancista será parte de la Copa Libertadores desde la Fase 1.