¿Jugará ante la 'U' de Chile? Paolo Guerrero no fue convocado para duelo ante Comerciantes Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció su lista de convocados para afrontar el partido ante Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Paolo Guerrero es una de las grandes ausencias por decisión del entrenador argentino Néstor Gorosito.

El DT Gorosito no consideró a Guerrero para el compromiso del domingo por la Liga 1 a pocos días de la revancha ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La ausencia de Paolo Guerrero refleja la urgencia de tenerlo disponible luego de no ser considerado en el primer partido ante la 'U' de Chile. Habrá que esperar que supere sus molestias físicas.

En la nómina tampoco fueron incluidos los defensas Carlos Zambrano y Renzo Garcés, que fueron sancionados por los incidentes del clásico ante Universitario de Deportes.

Lista de convocados de Alianza:

Arqueros: Guillermo Viscarra y Ángelo Campos.

Defensas: Guillermo Enrique, Josué Estrada, Marco Huamán, Ricardo Lagos, Miguel Trauco, Gianfranco Chávez.

Volantes: Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Jean Pierre Archimbaud, Pablo Cepellini, Piero Cari.

Delanteros: Hernán Barcos, Gaspar Gentile, Matías Succar, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Alan Cantero.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Alianza Lima ante el elenco cutervino de Comerciantes Unidos está programado para el domingo 21 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute (La Victoria). El recinto tiene capacidad para recibir a 33 000 espectadores, aproximadamente.

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.