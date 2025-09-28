Universitario depende de sí mismo: ¿qué le falta en el Torneo Clausura 2025, buscando el tricampeonato?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario sigue en lo suyo para alcanzar el tricampeonato. El último sábado, los cremas derrotaron 3-2 a Cusco FC y con ello estiraron su ventaja en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Son cinco puntos los que Universitario de Deportes tiene sobre su más cercano perseguidor (Cusco) y por ello depende de sí mismo para alcanzar el éxito a fin de temporada, otra vez de la mano del director técnico uruguayo Jorge Fossati.

Aún así, Universitario no puede pestañear de cara a lo que le queda de temporada en el Clausura de la Liga1. A los merengues, por ejemplo, les restan siete partidos en las ocho jornadas que hay en el horizonte.

⚽ Universitario 3-2 Cusco FC



⚽ Universitario 3-2 Cusco FC

— Universitario (@Universitario) September 28, 2025

Universitario y su camino en el Clausura 2025

Por ejemplo, el cotejo más próximo de la 'U' es el de este miércoles 30 de septiembre en el que va a visitar a Alianza Atlético.

Este duelo frente a los 'churres' no será en el Estadio Campeones del 36 (Piura), sino en el Mansiche de la ciudad de Trujillo.

Además, hay que tener en cuenta que Universitario tiene que descansar una jornada en lo que queda del Torneo Clausura 2025 de la Liga1. La tienda crema no verá acción en la jornada 17 del campeonato.

Previo a lo que será la decimosegunda jornada del Clausura, los merengues cuentan con 24 puntos en la tabla de posiciones. Tienen 18 goles a favor y 8 en contra (+10 de diferencia).

Lo que le falta a Universitario en el Clausura 2025 de Liga1

Fecha 12: visita a Alianza Atlético (miércoles 30 de septiembre)

Fecha 13: recibe a Juan Pablo II College (domingo 5 de octubre)

Fecha 14: visita a Sporting Cristal

Fecha 15: recibe a Ayacucho FC

Fecha 16: visita a ADT

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: recibe a Deportivo Garcilaso

Fecha 19: visita a Los Chankas