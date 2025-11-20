Paolo Guerrero no le cierra las puertas a la selección peruana: "No puedo decirle nunca no, me partiría el alma"

Paolo Guerrero, actual delantero de Alianza Lima, llamó la atención de sus hinchas al término de los entrenamientos del cuadro blanquiazul. Además, fue consultado sobre el momento de la selección peruana, que llegó procedente de Rusia.

El atacante de 41 años manifestó su apoyo a la bicolor que empató con Rusia y perdió ante Chile bajo la batuta del entrenador interino Manuel Barreto.

"Hay que apoyar, las cosas no viene fáciles. Hay que subirse al ómnibus. Hay que apoyar en las buenas y en las malas, sobre todo el que es patriota y ama a su país", sostuvo a la prensa.

En referencia a una posible vuelta al seleccionado nacional, Guerrero dijo que "nunca" le cerraría las puertas a esa posibilidad en caso el nuevo entrenador lo tenga en sus planes pese a su veteranía.

"Yo no puedo decirle nunca no a mi selección. Me partiría el alma, pero yo voy apoyar al máximo a los chicos que están allí. Mi respaldo total y los próximos partidos sean mejores, para que así vayamos mejorando", culminó.

Paolo Guerrero anotó 2-0 de Perú ante Bolivia en el Nacional | Fuente: Selección Peruana

Paolo Guerrero elogia a Alex Valera

La Selección Peruana empató 1-1 ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo con un gol desde larga distancia de Alex Valera, que superó con su remate al arquero de PSG, Matvey Safonov.



En esa línea, no faltaron los elogios para el delantero de Universitario, quien fue el centro de buenos comentarios de Paolo Guerrero.

"Esa es la del delantero, siempre tiene que estar viendo el arco. Es importante que esté anotando goles con la Selección. Hay que seguir apoyando al equipo, que se vayan ganando un lugar. Ojalá que con Chile también haya un buen resultado. Hay mucho por trabajar, hay un buen material y los chicos tienen un gran futuro", expresó el atacante de Alianza.