Joao Grimaldo y error de Alejandro Restrepo: las claves de la derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal

El objetivo de Alianza Lima por ganar el Torneo Apertura se aleja fecha a fecha. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo sumó su segunda derrota consecutiva al perder por 2-1 ante Sporting Cristal, que cambió de chip en el segundo tiempo para llevarse el triunfo en un Estadio Nacional repleto de hinchas blanquiazules, que se lamentaron por otra irregular actuación del equipo de sus amores.

Alianza pagó caro acabar el primer tiempo con un solo gol a favor. Hernán Barcos abrió el marcador vía un penal tras una falta en el área contra el panameño Cecilio Waterman. Sin embargo, en la complementaria la fórmula de juego del cuadro de La Victoria fue totalmente opuesta y de eso se aprovechó Cristal que pisó el acelerador con un Joao Grimaldo destacado, para hacer daño a su rival desconectado en todas sus líneas.

El triunfo de Cristal es sobresaliente por diferentes puntos. En la previa sufrió un duro golpe por la baja de su goleador Mauricio Cauteruccio y durante el compromiso el entrenador Enderson Moreira movió inteligentemente sus piezas pese a las lesiones de Leonardo Díaz y Yoshimar Yotún. Un triunfazo para el líder del Apertura.

Cambio de chip de Sporting Cristal

En el entretiempo, Sporting Cristal volvió a saltar a la cancha del Nacional con una tranquilidad que sorprendió. Ya sin Yotún, sustituido por lesión, encaró el segundo tiempo con un libreto diferente. No solo fue a base de voluntad y ganas. Se hizo fuerte en lo anímico y en lo futbolístico le arrebató el balón a un Alianza que no encontró la manera de recuperarla. Así, Joao Grimaldo emparejó la cuenta apenas a los cinco minutos.

Los celestes salieron desde el fondo con un pase largo de Martín Távara para que Grimaldo se escape a la velocidad por la izquierda. Con una envidiable posición, el extremo de 21 años asistió al argentino Santiago González, que anotó a los 50' previo a una apurada salida del joven arquero Ángel de la Cruz. Alianza perdió en pocos minutos lo que le costó ganar en la primera mitad. Se instaló la duda entre sus jugadores, se desestablizó ante un cambio de mentalidad de su rival e incluso el tercer gol de Cristal estuvo más cerca.

Joao Grimaldo, la figura

"Hoy boté toda la mala vibra que tuve al inicio del campeonato", esa es la principal reflexión de Joao Grimaldo sobre su excelente actuación. El joven extremo, que seguramente estará en la lista de Jorge Fossati, fue la figura en el triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima. Se puso a su equipo al hombro ante la ausencia de Yoshimar Yotún. En el primer tiempo no lució, pero en el segundo tiempo todo el fútbol del cuadro rimense giró en torno a él.

Su velocidad y regates dejaron en evidencia la poca reacción de la defensa de Alianza. En los goles de Cristal, Grimaldo siempre dijo presente: asistió de gran manera a González y en el tanto de triunfo llegó desde sus pies ante una buena definición frente al arco de Ángel De la Cruz. Fue un noche sobresaliente. Tiene una calidad por encima del promedio en el fútbol peruano. Un partido mayúsculo.

Alejandro Restrepo y su error más grande

Si al término de un partido, el entrenador es respaldado por sus jugadores es que su continuidad ya no es un tema menor. Alianza Lima se desinfló en el segundo tiempo, pero en el banquillo no encontró respuestas. Es más, una mala apuesta de Alejandro Restrepo fue el detonante de la derrota victoriana. Se inició con un sistema de juego de 3-5-2 con tres centrales en el fondo. Sin embargo, ante la entrada de Carlos Zambrano, el DT colombiano decidió jugar con un 4-4-2 que quedó en evidencia en el gol de Joao Grimaldo.

Si ya con el empate de Grimaldo, Alianza estaba desconcertado, con el nuevo esquema de juego se terminó de acabar la poca chance de rescatar al menos un punto ante el puntero de la competición.

"Creemos en el sistema y en la forma. Después que nosotros no lo ejecutemos no es culpa del entrenador, si no de nosotros”, señaló Hernán Barcos defendiendo a Restrepo, que bajo su batuta Alianza se sitúa en el quinto lugar del Apetura con solo 12 puntos logrados de 21 posibles. Encima, se perdió ante Universitario y Cristal. La ilusión de los hinchas blanquiazules se trastocaron y aún se han disputado solo siete fechas del Apertura.