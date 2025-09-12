Últimas Noticias
Renzo Garcés negó haber insultado al árbitro y envió fuerte comunicado: "Es imposible que diga lisuras"

Renzo Garcés, defensa de Alianza Lima.
Renzo Garcés, defensa de Alianza Lima.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Renzo Garcés, defensa de Alianza Lima, se pronunció luego de que ratificaran su sanción de cuatro fechas.

La Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ratificó las sanciones del último clásico entre Universitario vs Alianza Lima: Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña, con 6 fechas a cada uno, mientras que a Carlos Zambrano y Renzo Garcés le corresponden 2 jornadas y 4 fechas, respectivamente.

A través de sus redes sociales, Garcés publicó un duro comunicado y se mostró en contra de la decisión de la FPF, que mantuvo su castigo a pesar de la apelación presentada por Alianza Lima.

“Hoy, tras la ratificación de la sanción por el Tribunal de Apelaciones de la FPF, es importante para mí poder expresarme y negar tajantemente que en algún momento insulté al árbitro”, se lee al inicio del comunicado.

El defensa de 29 años agregó: “Si bien soy respetuoso de las decisiones que se tomen, me encuentro inconforme con el fallo que afecta mi reputación. Mis principios, mis valores y mis creencias no van de acuerdo a lo que indican que dije. Los que me conocen saben que así esté molesto o frustrado, es imposible que yo diga lisuras”.

De esta manera, Garcés se perderá los partidos ante Garcilaso, Los Chankas, Comerciantes Unidos y Cienciano por el Torneo Clausura.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Garcilaso será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima Renzo Garcés Liga1 Fútbol Peruano

