¿Hubo cambios? Comisión de Apelaciones de la FPF se pronuncia sobre sanciones finales a Gorosito, Zambrano y Garcés

Rechazan el recurso de Alianza Lima.
Rechazan el recurso de Alianza Lima.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron sancionados por los hechos ocurridos ante Universitario en el clásico del fútbol peruano.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó el recurso de apelación presentado por Alianza Lima tras los duros castigos contra el entrenador Néstor Gorosito y los futbolistas Carlos Zambrano y Renzo Garcés por los hechos ocurridos en el clásico.

De esta manera, la FPF ratificó las sanciones del último clásico jugado en el estadio Monumental el 24 de agosto pasado: 6 fechas para Néstor Gorosito, 4 fechas para Renzo Garcés y 2 fechas para Carlos Zambrano.

Noticias en desarrollo...

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Garcilaso será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Tags
Alianza Lima Liga1 Néstor Gorosito Carlos Zambrano Renzo Garcés

