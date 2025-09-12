¿Hubo cambios? Comisión de Apelaciones de la FPF se pronuncia sobre sanciones finales a Gorosito, Zambrano y Garcés

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó el recurso de apelación presentado por Alianza Lima tras los duros castigos contra el entrenador Néstor Gorosito y los futbolistas Carlos Zambrano y Renzo Garcés por los hechos ocurridos en el clásico. De esta manera, la FPF ratificó las sanciones del último clásico jugado en el estadio Monumental el 24 de agosto pasado: 6 fechas para Néstor Gorosito, 4 fechas para Renzo Garcés y 2 fechas para Carlos Zambrano. Noticias en desarrollo...

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Garcilaso será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.