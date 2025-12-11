Renzo Garcés renovó con Alianza Lima: ¿por cuánto tiempo es el nuevo vínculo en su contrato?

La temporada 2025 de Alianza Lima terminó con lo que fue su derrota a manos de Sporting Cristal en las semifinales de playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Así, los íntimos ya piensan en el 2026.
Su dirigencia, encabezada por el gerente deportivo Franco Navarro, trabaja no solo para concretar la llegada del nuevo entrenador y fichajes, sino también la renovación de jugadores. Justamente fue el turno del defensa Renzo Garcés, a quien se le renovó la confianza en Alianza Lima.
"Renzo Garcés renueva su historia con la blanquiazul. ¡Vamos con todo!", es lo que indica Alianza por medio de sus redes sociales como Facebook, Instagram y X.