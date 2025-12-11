Últimas Noticias
Renzo Garcés renovó con Alianza Lima: ¿por cuánto tiempo es el nuevo vínculo en su contrato?

Renzo Garcés aún no es campeón con la camiseta de Alianza Lima.
Renzo Garcés aún no es campeón con la camiseta de Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alianza Lima confirmó la continuidad de Renzo Garcés, quien cumplió su segundo año en el club blanquiazul.

La temporada 2025 de Alianza Lima terminó con lo que fue su derrota a manos de Sporting Cristal en las semifinales de playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Así, los íntimos ya piensan en el 2026.

Su dirigencia, encabezada por el gerente deportivo Franco Navarro, trabaja no solo para concretar la llegada del nuevo entrenador y fichajes, sino también la renovación de jugadores. Justamente fue el turno del defensa Renzo Garcés, a quien se le renovó la confianza en Alianza Lima.

"Renzo Garcés renueva su historia con la blanquiazul. ¡Vamos con todo!", es lo que indica Alianza por medio de sus redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Así se firmó el nuevo contrato de Garcés en Alianza Lima.
Así se firmó el nuevo contrato de Garcés en Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

La publicación del elenco de La Victoria fue acompañada de una imagen del zaguero central, además de añadir que su vínculo ahora es hasta fines del año 2028.

No todo quedó allí porque en elenco del exDT Néstor Gorosito agregaron que uno de los ídolos del club estuvo presente al momento de la firma de renovación.

Renzo Garcés no se mueve de Alianza

"Nuestra leyenda Juan Jayo recibió a Renzo Garcés en la firma de renovación como parte del protocolo de identidad e historia", fue lo que mencionaron de parte de Alianza Lima.

En tanto, no todo son renovaciones en Alianza Lima, pues junto con las salidas de Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini, también le dijo adiós al club el lateral izquierdo Ricardo Lagos.

"¡Gracias, Richy! Bicampeón con nuestra camiseta, hoy cerramos un ciclo deseándote lo mejor. Gracias por defender estos colores", escribió Alianza Lima en su cuenta de X, acompañado de un video de poco menos de un minuto.

Lagos llegó a Alianza Lima en la temporada 2021 procedente de Carlos Manucci. En su primera temporada, disputó 28 encuentros, anotó dos goles y brindó dos asistencias. Fue bicampeón de la liga peruana de primera división como íntimo.

