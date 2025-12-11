Renzo Garcés renovó con Alianza Lima: ¿por cuánto tiempo es el nuevo vínculo en su contrato?

Así se firmó el nuevo contrato de Garcés en Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

La publicación del elenco de La Victoria fue acompañada de una imagen del zaguero central, además de añadir que su vínculo ahora es hasta fines del año 2028.

No todo quedó allí porque en elenco del exDT Néstor Gorosito agregaron que uno de los ídolos del club estuvo presente al momento de la firma de renovación.

Renzo Garcés no se mueve de Alianza

"Nuestra leyenda Juan Jayo recibió a Renzo Garcés en la firma de renovación como parte del protocolo de identidad e historia", fue lo que mencionaron de parte de Alianza Lima.

En tanto, no todo son renovaciones en Alianza Lima, pues junto con las salidas de Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini, también le dijo adiós al club el lateral izquierdo Ricardo Lagos.

"¡Gracias, Richy! Bicampeón con nuestra camiseta, hoy cerramos un ciclo deseándote lo mejor. Gracias por defender estos colores", escribió Alianza Lima en su cuenta de X, acompañado de un video de poco menos de un minuto.

Lagos llegó a Alianza Lima en la temporada 2021 procedente de Carlos Manucci. En su primera temporada, disputó 28 encuentros, anotó dos goles y brindó dos asistencias. Fue bicampeón de la liga peruana de primera división como íntimo.