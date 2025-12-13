Alianza Lima reveló si fichará o no a Luis Advíncula para la temporada 2026

Alianza Lima es protagonista en el mercado de fichajes para la temporada 2026 y uno de los nombres que suena como posible refuerzo es Luis Advíncula, quien podría ocupar el puesto que dejó el argentino Guillermo Enrique como lateral derecho.

El gerente deportivo de Alianza, Franco Navarro Mandayo, se pronunció sobre Advíncula, a quien llenó de elogios. "¿A quién no le gustaría tener a Luis Advíncula, y no solo en la liga peruana, sino a nivel mundial? Luis es un gran profesional y mejor persona, y claro que me encantaría contar con él", señaló.

Sin embargo, el directivo de Alianza hizo hincapié que su futuro fichaje se torna complicado, debido que el 'Rayo' aún tiene contrato con Boca Juniors hasta el próximo año.

"Pero tiene contrato con Boca Juniors por un año más y nosotros somos respetuosos de eso. Si mañana estuviera libre, ¿quién no querría tener un lateral derecho como Luis?", agregó en entrevista con L1 Max.

Recordemos que Advíncula ha perdido espacio este año en Boca Juniors, y actualmente es suplente, ya que como titular está el defensa argentino Luis Barinaga, de 25 años.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Luis Advíncula habló de Alianza Lima

Advíncula habló de su posible vuelta al fútbol peruano -a Alianza Lima- en charla con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa Enfocados.

"Yo siempre lo he dicho. Cuando era chico, me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora estoy de adulto, estoy hecho. Yo jamás le voy a cerrar las puertas a nadie. Pero soy un tipo que va paso a paso", afirmó en noviembre pasado.

Además, habló de su cariño con Sporting Cristal. "A mí me encantaría volver donde yo salí (Sporting Cristal), pero tampoco sé porque no han hablado conmigo. Entonces yo igual las puertas no lo voy a cerrar jamás a nadie porque uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro".