Firme decisión del DT de Alianza: Pablo Guede y la vez que discutió con Edison Flores

Alianza Lima oficializó el fichaje de Pablo Guede como su nuevo entrenador tras la salida de Néstor Gorosito. El cuadro blanquiazul inicia una nueva etapa y apostó por el DT de 51 años de cara al objetivo de ganar el título nacional en la temporada de los 125 años de la institución.

Será la primera experiencia de Guede en la liga peruana en la cual se reencontrará con uno de sus exdirigidos. Se trata de Edison Flores, jugador de Universitario de Deportes, quien pasó por el Morelia. En el cuadro mexicano, protagonizaron una tensa discusión.

Todo sucedió en diciembre del 2019, cuando Flores se casó con Ana Siucho. Tras la boda, 'Orejas' pidió a Pablo Guede extender unos días más sus vacaciones. Sin embargo, su pedido no cayó bien en su entonces entrenador.

“Llamé al técnico (Pablo Guede): ‘Profe, recién me he casado, no sé si me puede dar unos días más’. Me dijo: ‘¿Qué? Pero, ¿cómo me vas a decir eso a esta hora, si ya todos tus compañeros están regresando? No, no. Haz lo que quieras’”, reveló en una entrevista con Enfocados.

Tras no recibir el permiso deseado, Flores entendió que no jugaría más en el Morelia dirigido por Pablo Guede, que con su accionar dejó en claro que no había un trato especial con el futbolista peruano.

“Por terco me quedé. Me entró la conciencia ya dos días después. Unos compañeros me contaron que el DT había dado una charla y dijo que yo ya no iba a jugar más. La malogré, tenía que pedir disculpas nomás”, añadió en el programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Además, Flores dio a conocer que este inconveniente generó su partida al DC United de la MLS, aunque recordó que habló con Guede y terminaron en buenos términos.

“Quería hablar con él por teléfono de alguna manera. Al mes (después de su venta a DC United) le envié un audio, me respondió, tuvimos una videollamada y allí solucionamos todo. En ese momento ya me quedé tranquilo”, culminó.