Ricardo Lagos se despidió de Alianza Lima: "Fui muy criticado, a veces injustamente"

A mediados de la presente semana, Alianza Lima anunció que el lateral izquierdo Ricardo Lagos no seguirá para la temporada 2026 en el equipo que será dirigido por el director técnico Pablo Guede.

Fueron cinco temporadas las de Ricardo Lagos con Alianza Lima desde la campaña 2021. En el club de La Victoria fue bicampeón de la Liga1 y tras su partida publicó una sentida carta por medio de sus redes sociales.

"Llegué sin nada apostando todo y puedo decir que valió la pena 100%. Pocos saben cómo llegué al club, solo mi familia, personas cercanas y José Bellina", sostuvo Lagos en un primer momento.

Asimismo, el defensa apuntó que -en ocasiones- fue blanco de críticas de parte de los hinchas íntimos y de la prensa local.

Lagos y un sentido adiós en Alianza Lima

"Soy muy poco de declarar o vender humo como se dice, pero me toca despedirme y no quería pasarlo sin expresar lo vivido. Fui muy criticado, a veces injustamente, pero entiendo que estar en un club así todo eso podía pasar", sostuvo.

Luego, Ricardo Lagos agregó que lo dejó todo con la camiseta de Alianza Lima y que se queda con los mejores recuerdos del cuadro victoriano.

"Puedo despedirme con la frente en alto y ver a los ojos a todas las personas que pasaron durante estos años en el club. Pasaron muchas cosas en estos años que quedarán en mi memoria por siempre; risas, llantos, momentos bonitos, momentos duros, pero todo eso me ayudó a madurar y ser quien soy hoy en día".

Por último, cerró su publicación en Instagram con un "Gracias Club Alianza Lima por abrirme las puertas y poder cumplir mi sueño dejé todo por esta camiseta y hoy cierro este ciclo deseándoles lo mejor".