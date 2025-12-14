Un as de los pases: Marcos López y una nueva asistencia para gol de Copenhague [VIDEO]

Marcos López tiene ganado el puesto de titular como lateral izquierdo en el Copenhague. Y es que a base de asistencias justifica el por qué se hizo del lugar en ese sector.

Por ejemplo, el pasado sábado el peruano Marcos López jugó de inicio en el partido que Copenhague le ganó, en casa, 2-0 a Esjberg por los cuartos de final de la Copa de Dinamarca 2025-26 y en ese cotejo colaboró con una asistencia para su conjunto.

A los 20 minutos del primer tiempo, López cobró un tiro de esquina por el sector derecho del Copenhague. El exFeyenoord tomó la pelota y ejecutó el tiro.

Marcos López está a gran nivel en el fútbol danés. | Fuente: Sport News

El mismo fue casi al centro del área y es allí que apareció el defensa brasilero Gabriel Pereira, quien con un cabezazo abrió la cuenta para los locales.

No todo quedó ya que en la segunda mitad (67') el delantero noruego Viktor Dadason certificó el segundo tanto para el club del internacional con la Selección Peruana.

Marcos López destaca en Copenhague

El compañero de Marcos López, en esta ocasión, no tuvo problemas para definir ante el portero rival. Con este resultado, Copenhague se metió a la etapa de semifinales de la Copa de Dinamarca.

Hay que tener en cuenta que a mitad de la presente semana, el también exdefensa de Sporting Cristal dio una asistencia de gol en el marco de la fase liga de la Champions League contra Villarreal.

En menos de un minuto, no la pensó dos veces al ver a uno de sus compañeros bien posicionado en el área del popular 'Submarino amarillo'.

La pelota llegó de inmediato al noruego Mohamed Elyounoussi, quien definió en primera en la portería del cuadro español.