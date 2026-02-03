Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo: se enfrentan por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima buscará en Paraguay un buen resultado cuando mida fuerzas a 2 de Mayo por el choque de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. El cuadro victoriano llega con la moral al tope al sumar tres victorias seguidas ante Colo Colo, Inter Miami y Sport Huancayo.

¿A qué hora empieza y dónde ver el partido EN VIVO? El encuentro se disputará en el estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay), desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos) y Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: altas y bajas para la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima no podrá contar con Luis Advíncula y Luis Ramos, quienes terminaron lesionados ante Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina , el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m. En Brasil, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El encuentro de Alianza Lima contra 2 de Mayo será transmitida por la señal de ESPN, al igual que en las plataformas streaming Disney+ y Pluto TV.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones posibles

Alianza: Guillermo Viscarra; D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: últimos resultados

Alianza Lima

Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima

Alianza Lima 3-0 Inter Miami

Alianza Lima 3-2 Colo Colo

2 de Mayo

Nacional 5-1 2 de Mayo

2 de Mayo 1-1 Olimpia

2 de Mayo 1-2 Sportivo Luqueño