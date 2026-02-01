Alianza Lima visita a 2 de Mayo: ¿cómo llega el club paraguayo a la Fase 2 de la Copa Libertadores?

Alianza Lima quiere destacar a nivel internacional. Este miércoles 4 de febrero, los íntimos visitan a 2 de Mayo en lo que será un partido correspondiente a la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026.

En Alianza Lima llegan con buen semblante por lo que fue su triunfo 2-1 a poco del final ante Sport Huancayo en el inicio de la Liga1 Te Apuesto. Alan Cantero se encargó de marcar el tanto de la victoria y Paolo Guerrero abrió el marcador.

El que llega con derrota a la Libertadores es el 2 de Mayo. Y es que el club paraguayo perdió 5-1 contra el Nacional en lo que un cotejo por la tercera jornada del fútbol local.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Tan solo a los 2 minutos, Thomás Gutiérrez abrió el marcador para el Nacional, mientras que en el 6' llegó el tanto de Rodrigo Ruiz para la igualdad.

Posteriormente Hugo Valde, Wilson Ibarrola (autogol), Alejandro Samudio y Josué Colmán aumentaron la ventaja del club local. Sus goles se dieron a los 29', 52', 86' y 90'+1.

Con este resultado, 2 de Mayo está en el penúltimo lugar de la liga paraguaya (Apertura) con solo un punto. En la siguiente jornada recibe a Cerro Porteño.

Fechas y horarios del Alianza Lima vs. 2 de Mayo

El partido de ida entre 2 de Mayo y Alianza Lima se llevará a cabo en el estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad Pedro Juan Caballero, el miércoles 4 de febrero a las 7:30 p.m. (hora peruana).

La llave se resolverá con Alianza Lima jugando en condición de local el miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima. Se mantendrá el mismo horario para la revancha.

Hay que destacar que el ganador de la serie entre Alianza Lima y 2 de Mayo avanzará a la Fase 2 de la Copa Libertadores. En esta instancia espera Sporting Cristal.