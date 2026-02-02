Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Serie A

Partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | FC Barcelona | Fotógrafo: Marc Graupera
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Albacete por la Copa del Rey. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Programación de los partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026: horarios y guía de canales

Partido de hoy, Copa Libertadores - Perú

7:30 p.m. | The Strongest vs Deportivo Táchira - ESPN, Disney+

Partido de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Bologna vs AC Milan - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:00 p.m. | Banfield vs Estudiantes RC - TyC Sports
7:15 p.m. | Instituto vs Lanús - TyC Sports
7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs Sarmiento - Disney+

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

7.00 p.m. | Forge vs Tigres - Disney+
9.00 p.m. | Deportivo Olimpia vs América - Disney+
11:00 p.m. | San Diego FC vs Pumas - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Alemania

2:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs St Pauli - Disney+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:00 p.m. | Albacete vs Barcelona - América tvGO

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

3:00 p.m. | Arsenal vs Chelsea - ESPN, Disney+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
fútbol en vivo partidos de hoy Copa Libertadores Coap del Rey Concachampions Serie A Copa Alemana Carabao Cup

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA