Partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Albacete por la Copa del Rey. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026: horarios y guía de canales
Partido de hoy, Copa Libertadores - Perú
7:30 p.m. | The Strongest vs Deportivo Táchira - ESPN, Disney+
Partido de hoy, Serie A - Italia
2:45 p.m. | Bologna vs AC Milan - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
5:00 p.m. | Banfield vs Estudiantes RC - TyC Sports
7:15 p.m. | Instituto vs Lanús - TyC Sports
7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs Sarmiento - Disney+
Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf
7.00 p.m. | Forge vs Tigres - Disney+
9.00 p.m. | Deportivo Olimpia vs América - Disney+
11:00 p.m. | San Diego FC vs Pumas - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Alemania
2:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs St Pauli - Disney+
Partidos de hoy, Copa del Rey - España
3:00 p.m. | Albacete vs Barcelona - América tvGO
Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra
3:00 p.m. | Arsenal vs Chelsea - ESPN, Disney+