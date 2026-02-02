Partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Albacete por la Copa del Rey. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026: horarios y guía de canales

Partido de hoy, Copa Libertadores - Perú

7:30 p.m. | The Strongest vs Deportivo Táchira - ESPN, Disney+

Partido de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Bologna vs AC Milan - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:00 p.m. | Banfield vs Estudiantes RC - TyC Sports

7:15 p.m. | Instituto vs Lanús - TyC Sports

7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs Sarmiento - Disney+

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

7.00 p.m. | Forge vs Tigres - Disney+

9.00 p.m. | Deportivo Olimpia vs América - Disney+

11:00 p.m. | San Diego FC vs Pumas - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Alemania

2:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs St Pauli - Disney+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:00 p.m. | Albacete vs Barcelona - América tvGO

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

3:00 p.m. | Arsenal vs Chelsea - ESPN, Disney+

