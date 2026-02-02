Sin Zambrano, Peña y Trauco: este es el plantel de Alianza para la Copa Libertadores

Alianza Lima se alista para competir en la Copa Libertadores 2026 y este lunes se dio a conocer su lista de buena fe en el cual no aparecen Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes se encuentran suspendidos de manera indefinida.



El entrenador Pablo Guede decidió no incluir a los experimentados futbolistas, mientras que sí incluyó al chileno Esteban Pavez y el lateral Marco Huamán, quienes reforzarán la plantilla de Alianza.

Recordemos que Alianza Lima empezó con el pie derecho el Torneo Apertura al vencer por 2-1 a Sport Huancayo de visitante. Así llegará entonado al debut copero.

El cuadro blanquiazul visitará a 2 de Mayo de Paraguay con un cierto favoritismo por lo realizado a nivel internacional en la campaña pasada.

Lista de buena fe de Alianza en Libertadores:

Arqueros: Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz, Guillermo Viscarra y Fabrisio Mesías.

Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz, Guillermo Viscarra y Fabrisio Mesías. Defensas: Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán, D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Jonathan García, Jhoao Velásquez, Rait Alarcón, Josué Estrada y Cristian Carbajal.

Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán, D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Jonathan García, Jhoao Velásquez, Rait Alarcón, Josué Estrada y Cristian Carbajal. Volantes: Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Piero Cari, Geray Motta, Jean Archimbaud, Alessandro Burlamaqui y Pedro Aquino.

Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Piero Cari, Geray Motta, Jean Archimbaud, Alessandro Burlamaqui y Pedro Aquino. Atacantes: Kevin Quevedo, Gaspar Gentile, Alan Cantero, Luis Ramos, Paolo Guerrero y Federico Girotti.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre 2 de Mayo y Alianza Lima se disputará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?