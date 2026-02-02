Últimas Noticias
Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fase 1 de la Copa Libertadores?

2 de Mayo vs Alianza Lima | a qué hora juegan y dónde ver la Copa Libertadores
2 de Mayo vs Alianza Lima | a qué hora juegan y dónde ver la Copa Libertadores
Erick Chavez

por Erick Chavez

Alianza Lima visitará 2 de Mayo en el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores. Conoce a qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO.

En busca de Sporting Cristal. Alianza Lima se enfrentará este miércoles 4 de febrero a 2 de Mayo por el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. El cuadro de La Victoria llega con buenos ánimos. Y es que derrotó -como visitante- a Sport Huancayo, en lo que fue la primera fecha del Torneo Apertura. El cuadro paraguayo, en tanto, no ha podido ganar en la liga local en sus tres primeras fechas.

¿A qué hora empieza y dónde ver el partido EN VIVO? El encuentro se disputará en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay), desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos) y Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

2 de Mayo vs Alianza Lima: ¿cómo llegan a la ida de la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

2 de Mayo llega al partido con una racha negativa. De los tres partidos que ha jugado en el Torneo Apertura, perdió dos y empató uno. Es más, solo ha marcado tres goles y ha recibido ocho. Alianza Lima, en tanto, ganó en su único partido de la Liga1 ante Sport Huancayo por 1-0.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre 2 de Mayo y Alianza Lima se disputará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

  • En Perú, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 10:30 p.m.
  • En Brasil, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 10:30 p.m.
  • En Chile, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 10:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 10:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 10:30 p.m.
  • En México , el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo?

El canal que transmitirá EN VIVO por TV el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima será ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

2 de Mayo vs Alianza Lima: alineaciones posibles

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, D' Alessandro Montenegro; Jairo Vélez, Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor Gaibor, Eryc Castillo; Luis Ramos y Paolo Guerrero.

Alianza Lima 2 de Mayo Copa Libertadores

