Alianza Lima sufre en Huánuco: Yorleys Mena marcó el 2-1 para Alianza Universidad por la Liga1 [VIDEO]

Duro visita a Alianza Lima. El club blanquiazul jugó en el Estadio Heraclio Tapia contra Alianza Universidad en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Tan solo a los 2 minutos del primer tiempo, Alianza Universidad encontró la apertura en el marcador gracias a Joffre Escobar. Después, Eryc Castillo puso la igualdad y posteriormente, al inicio de la segunda parte, los locales se adelantaron de nuevo, ahora con Yorleys Mena.

Fue a los 48' que el rival de Alianza logró el 2-1 a su favor. El tanto vino gracias a un sensacional pase de Marcos Lliuya, quien dejó prácticamente solo a Mena ante el portero Guillermo Viscarra.

La definición de Yorleys Mena frente a Alianza Lima. | Fuente: L1 Max

Alianza Lima no tuvo una buena tarde

Acto seguido, Mena -con pasado en la César Vallejo- definió a placer contra el guardameta boliviano con certero tiro de derecha.

Es más, Hernán Barcos vio la tarjeta roja de parte del árbitro Jordi Espinoza. El 'Pirata' fue expulsado por una dura patada a un rival.

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

En tanto, los huanuqueños salieron con Ítalo Espinoza; Jesús Mendieta, Otavio Gut, Polo Fuentes, Edwin Gómez; Marcos Lliuya, Carlos Ascues, Marcos Vásquez; Rick Campodónico, Joffre Escobar y Yorleys Mena.